Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kuş engeli: Bir uçak yakıt kritiğine girdi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistlerin çevresinde bulunan kuş sürüleri uçuşların aksamasına neden oldu. Kuş sürüleri nedeniyle iki uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren bir uçak ise İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistlerin çevresinde bulunan kuş sürüleri uçuşları olumsuz etkiledi. Kuşlar nedeniyle iniş ve kalkışlar yaklaşık 7 dakika durduruldu. İniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, iki uçak da pisti pas geçti.Zorunlu iniş yapıldıYakıt kritiğine giren Anadolujet'in Bahreyn-Sabiha Gökçen seferini yapan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı. Pist ve çevresinde yoğun şekilde bulunan kuş sürülerinin uzaklaştırılması için ekipler çalışma başlattı. Kuş sürülerinin havalimanı ve çevresini terk etmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler normale döndü.