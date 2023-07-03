  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Çanakkale, Ege'nin iç ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye'nin iç kesimleri ile Kars, Ardahan çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Ekleme: 3.07.2023 - 08:59 Güncelleme: 3.07.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AĞRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Borcu olanlar dikkat: Bugün son gün
Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri! Dev sağlık kampüsü kapılarını halka açmak için gün sayıyor
Başkan Erdoğan, 3. Avrupa Oyunları'nda tarih yazan sporcularımızı tebrik etti
Macron gözünü kararttı! Fransa'da şiddet sarmalı devam ederken acılı babaanneden bir çağrı geldi
Milyonların gözü kabine toplantısında: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri duyuracak
Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Adalar’da çöp yığınları içinde denize girdiler: Bölge halkı CHP'li belediyeye isyan etti
Sıcak diplomatik yaz: Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşım
NASA ile iş birliği! Türkiye uzayda da söz sahibi olacak
Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan çıktı! Seçim şovu bitti lüks başladı
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Mustafa Varank'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol maçı üzerinden yapılan kirli algıya tepki: Kinlerinden 'deep' hasta oldular
Fransa'daki gösteriler artarak devam ediyor! Paris'te yağmacılık patlak verdi: Gözaltı sayısı 2 bini buldu
Wagner'in isyanının ardından Putin'den kritik hamle: Asker maaşlarına zam yaptı
Rize-Artvin Havalimanı'na yurt dışından turizm amaçlı ilk sefer gerçekleşti
Durumu ağır olup operasyon geçiren 83 kişinin tedavisi devam etmektedir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki olaylar nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi
Osmangazi Köprüsü 7 yaşında! Kurban Bayramı'nda yeni rekor kırıldı
Bayramın son gününde İstanbulluların çilesi! Tramvay bozuldu
Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bodrum'a tatile gelen turistler fark etti: Önce balık sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Bodrum'a tatile gelen turistler fark etti: Önce balık sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Twitter’a limit getiren Elon Musk’tan yeni açıklama: Dünyaya bir iyilik yapıyorum

Twitter’a limit getiren Elon Musk’tan yeni açıklama: Dünyaya bir iyilik yapıyorum

Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Salda Gölü'nde kahreden olay: 13 yaşındaki İlayda'dan acı haber

Üzerinden araba geçtikçe değerleniyor: Metrekaresi 200 dolar

Üzerinden araba geçtikçe değerleniyor: Metrekaresi 200 dolar

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!

Kilosu 3 bin euro’ya satılıyor: Radar köpekleri ile aranıyor!