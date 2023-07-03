Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 31°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 33°CParçalı bulutluTEKİRDAĞ °C, 28°CParçalı bulutluA.KARAHİSAR °C, 32°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 37°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 33°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 32°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANKARA °C, 34°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 35°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkBOLU °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 27°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 28°CAz bulutlu ve açıkRİZE °C, 28°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 35°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve az bulutluAĞRI °C, 30°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 27°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 28°CAz bulutlu ve açıkDİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık