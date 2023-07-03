  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı olan çadır çalındı

Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı'nın kurulduğu çadır çalındı. Polisin yardımıyla çadır tekrar bulundu.

Ekleme: 3.07.2023 - 12:24 Güncelleme: 3.07.2023 - 12:25 / Editör: Ozge Selin
Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı olan çadır çalındı
Malatya'da deprem sonrası maddi yetersizlikten dolayı konteynere geçemeyen Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı olarak kurduğu çadır çalındı. Çadır, polis ekiplerinin yardımıyla bulundu.

Malatya Söz adlı yerel bir sitenin haberine göre partinin, Abdullah Gül Parkı'nda kurulan çadırda faaliyetlerini yürüten Malatya Memleket Partisi İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç, konuya dair şunları söyledi:

“Konteyner ayarlamak istedik ama olmadı. Öyle bir bütçemiz olmadı. Seçim dönemiydi zaten, hemen çadırımızı kurup standımızı açtık. Hatta çadırımız bir kere çalındı. Emniyetten arkadaşların ilgilenmesi neticesinde bulduk. Şartlar şu anda bunu gerektiriyor, memnunuz, yapacak bir şey yok. Malatya'da bir yer tutmak çok mu zor? Diye yorum alıyoruz. Evet, burada sağlam ve uygun bir yer bulmak çok zor. Hem kiralar fahiş miktarda, hem de sağlam bir yer bulmak öyle kolay değil. İnsanlar başını koyacak yer bulmazken bizim böyle bir yere geçmemizin mümkünü yok. Diğer partiler gibi çok zengin değiliz. Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Malatya İl Başkanlığımız dimdik ayakta.”

Çalınan çadırın bulunmasının ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam partinin hesabından “Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Malatya İl Başkanlığımız dimdik ayakta!” paylaşımı yapıldı.
Terörden temizlenen bölgedeki festival, HDP'li Ferhat Encü'yü rahatsız etti
İyi Partili Lütfü Türkkan'dan Suriyeliler üzerinden provokasyon
CHP'den Antalya'da 40 milyon TL'lik heykel açılışı
MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi
CHP'de kurultay öncesi hareketlilik: İstanbul'da 18 ilçe başkanı gizlice İmamoğlu ile görüştü
Fransa'daki protestoların 6. gecesinde 157 kişi gözaltına alındı
Fransa'da eylemlerin 6'ncı günü! Alev alev yanıyor
Eski CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu’nun lüks tatil yorumu: Muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır
Aytun Çıray Meral Akşener'i yerden yere vurdu: Siyasi canlı bomba! İYİ Parti'de listeleri FETÖ mü yapıyor? Olay sözler
Memur zammı bu hafta Meclis'te
Türkiye niçin NATO için vazgeçilmez? Avrupalı ajans 4 maddede özetledi: Yaparsa Erdoğan yapar
İzmir'de ekmek 7 lira oldu
Merkez Bankası'ndan kritik karar: Dolar satışı yapılmayacak
Borcu olanlar dikkat: Bugün son gün
Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri! Dev sağlık kampüsü kapılarını halka açmak için gün sayıyor
Başkan Erdoğan, 3. Avrupa Oyunları'nda tarih yazan sporcularımızı tebrik etti
Macron gözünü kararttı! Fransa'da şiddet sarmalı devam ederken acılı babaanneden bir çağrı geldi
Milyonların gözü kabine toplantısında: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri duyuracak
Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Adalar’da çöp yığınları içinde denize girdiler: Bölge halkı CHP'li belediyeye isyan etti
Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bodrum'a tatile gelen turistler fark etti: Önce balık sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Bodrum'a tatile gelen turistler fark etti: Önce balık sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Duyan akın etti: Dünyanın her yerinden görmeye geldiler

Duyan akın etti: Dünyanın her yerinden görmeye geldiler

Masaüstü WhatsApp için beklenen özellik duyuruldu

Masaüstü WhatsApp için beklenen özellik duyuruldu

İsmi belli oldu! Instagram'ın Twitter rakibi uygulamasından yeni bilgiler

İsmi belli oldu! Instagram'ın Twitter rakibi uygulamasından yeni bilgiler

Twitter’a limit getiren Elon Musk’tan yeni açıklama: Dünyaya bir iyilik yapıyorum

Twitter’a limit getiren Elon Musk’tan yeni açıklama: Dünyaya bir iyilik yapıyorum