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Macron gözünü kararttı! Fransa'da şiddet sarmalı devam ederken acılı babaanneden bir çağrı geldi

17 yaşındaki Nael M.'nin polis tarafından öldürülmesinin ardından yangın yerine dönen Fransa'da Macron'un olayları durması için hükümete 'her şeyi yapma' talimatı verdiği ifade ediliyor. Öte yandan ölen Nael'in babaannesi ise protestoculara 'eylemleri durdurun' çağrısında bulundu.

Macron gözünü kararttı! Fransa'da şiddet sarmalı devam ederken acılı babaanneden bir çağrı geldi
Ekleme: 3.07.2023 - 09:21 Güncelleme: 3.07.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Macron gözünü kararttı! Fransa'da şiddet sarmalı devam ederken acılı babaanneden bir çağrı geldi
Fransa'da polisin bir genci öldürmesinin ardından protestolar devam ederken, Lyon kentinde polis aşırı sağcı grubu biber gazıyla dağıttı. Nanterre'de bu hafta Nael M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından gösteriler devam ediyor.

Fransız basınındaki habere göre, gece gösteriler kapsamında 49 kişi gözaltına alındı. Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Lyon kentinde eylemciler özel polis timine yabancı cisim fırlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aradığı destek ise hayatını kaybeden genç Nael'in babaannesinden geldi. Nael M.'nin büyükannesi Nadia, Fransız BFM TV'ye konuştu.

Macron gözünü kararttı! Fransa'da şiddet sarmalı devam ederken acılı babaanneden bir çağrı geldi

Nadia, 17 yaşındaki torununun polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede günlerdir süren protestoların ardından sükunet çağrısında bulundu. Nadia, 'Dükkanları, otobüsleri ve okulları yok etmelerini istemiyoruz. Nahel'i bahane ediyorlar. Ortalık sakinleşsin istiyoruz.' ifadelerini kullanarak, torununu öldüren polis için yapılan bağışların içini sızlattığını belirtti.

France24'e göre ise Nadia, 'Durun ve isyan etmeyin. Camları kırmayın, her yere saldırmayın. Durun! Otobüse binen anneler, dışarıda yürüyen anneler var' dedi.

Torununu vuran polis memurunun herkes gibi cezalandırılacağına inandığını söyleyen Nadia, torununu öldüren polislere 'kızgın' olduğunu fakat bunun tüm polis memurlarından nefret ettiği anlamına gelmediğini aktardı.

Macron gözünü kararttı! Fransa'da şiddet sarmalı devam ederken acılı babaanneden bir çağrı geldi

Macron'un ise hükümete ülkede düzenin yeniden sağlanması için her şeyi yapma talimatı verdiği ifade ediliyor.

Fransız basınındaki habere göre Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile yarın görüşecek olan Macron, 4 Temmuz'da gösterilerden etkilenen 220 belediye başkanıyla Elysee Sarayı'nda bir araya gelecek.

Macron gözünü kararttı! Fransa'da şiddet sarmalı devam ederken acılı babaanneden bir çağrı geldi

Kolluk kuvvetleri, protestoların yeniden alevlenmesi ihtimaline karşı Marsilya kent merkezinde zırhlı araçlar konuşlandırdı. Protestoların bir önceki gecelerde gergin geçtiği Lyon kentinde bu akşam da özel polis timleri görev yapıyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, aşırı sağcı bir grup eylemci Lyon sokaklarında, 'Fransa, Fransızlara ait' sloganları attı.

Yine France 24'e göre ise Macron'un bugün isyanlara tanık olan 220 belediye başkanı ile görüşeceği ifade edildi.

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Macron gözünü kararttı! Fransa'da şiddet sarmalı devam ederken acılı babaanneden bir çağrı geldi




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