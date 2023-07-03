Kurban Bayramı tatilinde 16 bin 266 sürücüye cezai işlem

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 26 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 7 bin 872 Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere 16 bin 266 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatili vatandaşları yola düşürdü...



Binlerce vatandaş toplu ulaşım araçlarının yanı sıra kendi araçlarıyla sevdiklerini kavuşmak için yollarda yoğunluk oluşturdu.



Tatili yakınları ve tatil noktalarında geçirmek isteyen vatandaşların olası bir aksiliğe karşılaşmaması adına denetimler sıklaştırıldı.



30 bin 529 personel görev aldı

Öte yandan Türkiye genelinde 30 bin 529 personel yolların güvenliği için gerekli tüm tedbirleri aldı.



Ekipler 3 bin 106 saat, havadan trafik denetimlerini gerçekleştirdi.



Toplam 16 bin 266 sürücüye cezai işlem

Güvenlik güçleri, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan araçları belirleyerek plakalarına cezai işlem uyguladı.



Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik ihlali yapan araç sürücülerin bilançosunu açıkladı.



Bu kapsamda 26 Haziran- 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan denetimlerde:



363 araç sürücüsüne makas drift ve abartı egzoz ihlalinden,



450 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak ve emniyet kemeri takmaktan,



296 araç sürücüsüne emniyet şeridi ihlali ve 1904 araç sürücüsüne hız ihlalinden,



260 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden,



31 araç sürücüsüne yaya geçidine öncelik vermemekten,



18 ağır taşıt sürücüsüne ve firmaya tonaj sınırı ihlalinden,



256 araç sürüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,



30 araç sürücüsüne korsan taşımacılık yapmak ve 19 yolcuya korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan,



660 motosiklet sürücüsüne kask, gözlük bulundurmamak ve kullanmamaktan,



4 bin 107 kişiye ara sürücüsüne yasak park ve fazla yolcu taşımaktan,



7 bin 872 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 16 bin 266 sürücüye cezai işlem uygulandığı aktarıldı.

