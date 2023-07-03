Kurban Bayramı sona erdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatili sona erdi...Binlerce İstanbullu, tatili fırsat bilerek bayramı farklı noktalarda geçirdi.Tatil başlangıcında ve bitişinde tatil noktalarına giden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.Bayram tatili sürecinde İstanbulluların şehri terk etmesiyle ana arterler ise boş kalmıştı.Megakent'te trafik yoğunluğu, 9 günde yüzde 10'ların altına düştü.İstanbul'da kalan vatandaşlar ise boş kentin keyfini çıkardı.Öte yandan bugün tatilin sonlanmasının ardından İstanbul'da yeniden trafik başladı.Kentte ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.Sabah saatlerinde 9 günlük bayram tatilinin sonlanmasıyla şehre geri dönen İstanbullular, haftanın ilk iş gününde işbaşı yaptı.Maltepe mevkii D 100 karayolunda Edirne istikametinde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi.İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 38 seviyelerine yükseldi.