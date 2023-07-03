Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı!

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 4 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de B.K. idaresindeki 38 AU 015 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Mezarlık kavşağında, Ö.D'nin kullandığı 06 DIY 703 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada, sürücüler ile araçlardaki H.K. (9) ve A.Ö. (18) yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.