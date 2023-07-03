İyi Partili Lütfü Türkkan'dan Suriyeliler üzerinden provokasyon

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı.Suriyeli bir grubun sahibi olan bir köpeği zehirlediği iddiası ortalığı karıştırdı. Bölgedeki vatandaşları sokağa dökülürken sloganlar atıldı. Emniyet güçlerinin müdahalesiyle herhangi bir taşkınlık yaşanmadı, ekipler bölgede huzuru sağladı.Ancak İyi Partili Lütfü Türkkan bölgeye yönelik provokatif paylaşımlar yaptı.Türkkan Suriyeli grubun ev bastığını öne sürdü.Türkkan, dün gece yaptığı paylaşımda, 'Kentim Kocaeli Dilovası'nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti. Yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler'in Dilovası'nı terk etmesini isteyecekler.' dedi.Türkkan'ın paylaşımı sonrası Kocaeli Valiliği olaya el attı.Valilik, Dilovası'ndaki gerginliğe ilişkin yazılı açıklamada bulundu.Kocaeli Valiliği, ilçede evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, hiçbir vatandaşın evine saldırı gerçekleştirilmediğini ve gerçeği yansıtmayan provokatif amaçlı yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, bir köpeğin öldürülmesine sebebiyet verdiği düşünülen kişi ile bir grup arasında yaşanan tartışma ve sonrasında meydana gelen olaylara güvenlik birimlerinin süratle müdahale ettiği belirtildi.Olaya karışan şüphelilerle ilgili yapılan adli işlemlerin ardından yabancı olanlardan on tanesinin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne deport edilmek üzere teslim edildiği aktarılan açıklamada, evcil hayvanın ölüm sebebinin tespit edilmesi için de numuneler alındığı bilgisine yer verildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde yabancı uyruklu şahısların vatandaşlarımıza ait evlere saldırdığı şeklinde görüntülerin paylaşıldığı ancak bu görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu şahıslar olmadığı, köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir vatandaşımızın evine saldırı gerçekleştirilmemiştir. Gerçeğe aykırı ve provokatif amaçlı yayınlanan haber ve görüntülere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.'