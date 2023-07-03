İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu! 2 bin 676 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

Türkiye'nin kaçak göçmenlerle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.Güvenlik güçleri hudutlarda kaçak geçişe izin vermezken, sınır dışı edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.1 haftada 2 bin 676 kaçak göçmen yakalandıAralıksız çalışmalar devam ederken İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi.Yurda yasa dışı yollarla giriş yapan göçmenlere ilişkin bilgi veren Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:24.06-02.07.2023 tarihleri arasında kaçak göçle mücadele kapsamında;2.676 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılarak sınır dışı işlemi başlatılmıştır.