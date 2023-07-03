İsmi belli oldu! Instagram'ın Twitter rakibi uygulamasından yeni bilgiler

Instagram'ın sahibi Meta şirketinin, Twitter'a rakip olacak metin tabanlı bir uygulama çıkarmayı planladığı ve platformun haziran ayı gibi piyasaya çıkabileceği açıklanmıştı.Kaynaklara göre şirket, şirket şu anda uygulamayı ünlüler ve influencer'larla test ediyor.Yeni uygulama, ağırlıklı olarak Instagram'ın altyapısını kullanacak. Instagram ile entegre olacak merkeziyetsiz platfom, Mastodon gibi diğer bazı uygulamalarla da uyumlu çalışacak.Meta bünyesindeki Instagram'ın Twitter'a rakip olarak geliştirilen uygulamaya dair ilk görüntüler ortaya çıktı. Uygulama mağazaları için hazırlanan demo görsellerde uygulamanın ismi 'Threads' olarak görünüyor.Uygulama, Instagram'dan ayrı olacak ancak kullanıcıların hesaplarını birbirine bağlamasına olanak tanıyacak. Yeni uygulamanın önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.