Hakan Fidan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'ün cenaze törenine katıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde cumartesi günü 19.00 sıralarında Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, denizde yüzdüğü sırada fenalaştı.Karagöz'ün kaldığı otelde görevli can kurtaran durumu fark ederek harekete geçerken, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri de geldi.Denizden baygın olarak çıkarılan Karagöz'e suni teneffüs ve kalp masajı uygulandı.Belcekız Plajı'nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Murat Karagöz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Karagöz'ün cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karagöz için Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.Törende konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu şekilde konuştu:Bugün Türk hariciyesi tarihine daha hayattayken geçmeyi hak etmiş çok değerli bir büyükelçimize ve çok özel bir insana veda etmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Büyükelçi Murat Karagöz, mesleki ve insani özellikleriyle camiamızın çok müstesna bir mensubuydu. Görev yaptığı her ülkede unutulmaz izler bıraktı.