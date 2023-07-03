Güneydoğu'nun ihracatı 5,3 milyar dolara ulaştı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, bölgenin 23 Haziran'da günlük en fazla ihracatı gerçekleştirdiklerini belirtti.Depremin ardından toparlanma sürecinde ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:'İşçimiz, sanayicimiz, bölgemiz çalışıyor. 2023 yılının hemen başında ülkemiz tarihinin en büyük depremini yaşadık. Sonraki süreçte bölgemizin sanayicisiyle toparlanma için üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Tatil olmayan günleri kıyasladığımızda geçen seneki ihracat rakamlarımızı yakaladığımızı görüyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu sene öncelikli hedefimiz geçtiğimiz yılki performansa ulaşabilmek. Bölgemizin ocak-haziran dönemindeki ihracatı 5,3 milyar dolara ulaştı. Bölgenin haziran ayı ihracatı 884,1 milyon dolar oldu.'Kileci, bölgenin bu dönemde en fazla ihracatını Orta Doğu, Avrupa ve Afrika'ya gerçekleştirdiğini vurguladı.