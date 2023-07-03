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Görülmemiş kaza! Otomobil asansörlü otoparka sıkıştı

İzmir’de bir otomobil, asansörlü otoparkın tabanı ile otopark katının arasında sıkıştı.

Ekleme: 3.07.2023 - 17:03 Güncelleme: 3.07.2023 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Görülmemiş kaza! Otomobil asansörlü otoparka sıkıştıİzmir'in Konak ilçesinde bulunan Mimar Kemalettin İş Merkezinin asansörlü otoparkında meydana geldi.

Araç sürücüsü, asansörü kullanarak bir alt kata aracını park etmek istedi. Asansör alt kata inerken bir anda arıza nedeniyle tekrar yukarı çıkınca aracın arka kısmı asansör tabanı ve otopark katı arasına sıkıştı.

'İlk kez böyle bir kaza görüyorum'

Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aracın durumunu görünce çok şaşırdığını söyleyen Ökkeş Doğan, 'Asansör arıza yapınca asansör aşağıya düşmüş. Neyse ki cana zarar gelmemiş. Aracı böyle görünce şaşırdık. Yoldan geçerken gördüm, ilk kez böyle bir kaza görüyorum. Böyle yerlerin emniyetli olması lazım ama kazanın tam olarak neden olduğunu da bilmiyorum” dedi.

Görülmemiş kaza! Otomobil asansörlü otoparka sıkıştı
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