Fransa'da eylemlerin 6'ncı günü! Alev alev yanıyor

Dünyanın gözü Fransa'da...İsyancılar, günlerdir süren eylemlerinden geri adım atmıyor.Polis kurşunuyla öldürülen 17 yaşındaki Müslüman Nael M. isimli genç için sokaklara dökülen halk, ülkeyi adeta ateşe verdi.Günlerdir gerilimin tırmanmaya devam ettiği ülkede, güvenlik güçleri de sert müdahalelere başladı.Birçok bölgede polis ve göstericiler karşı karşıya gelirken, dün eylem süresince ilk ölüm gerçekleşti.20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtildi.Krizi sürdürenlerin yaş ortalamasının 17 olduğu belirlendi. Öfkeli gençlerin silahlandığı da kameralara yansıdı.Öte yandan bu süreci fırsat bilen yağmacılar da marketleri talan etti.Ülkeyi yangın yerine çeviren protestoları bastırmada kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar girdi.Birçok kentte protestoların şiddet sarmalına dönüştüğü Fransa'da her an farklı bir noktada bir olay patlak veriyor.Protestoların ilk başladığı Nanterres başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı.İşte kentten şiddetin kareleri...