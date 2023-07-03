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Beyaz Gazete
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Eski CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu’nun lüks tatil yorumu: Muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır

Seçim öncesi mutfakta poz veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim sonrası lüks villada tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun tatilinin faturasının nasıl karşılandığına ilişkin iddialar 'pes' dedirtti. CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nu bombaladı. 'Benim için sürpriz değil' diyen Sevigen, "Kemal Bey'i çok iyi tanırım. Kendini fakir gösterir, zengin yaşar. Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Eski CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu’nun lüks tatil yorumu: Muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır
Ekleme: 3.07.2023 - 11:37 Güncelleme: 3.07.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Eski CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu’nun lüks tatil yorumu: Muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır
Seçim öncesi mutfakta poz veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seçim sonrası geceliği 316 bin liralık lüks villada tatil yaptığı ortaya çıkarken, lüks tatilin faturasının nasıl karşılandığı merak konusu oldu. Seçim süreci boyunca "mütevazı mutfağından" halka seslenen Kılıçdaroğlu'nun, kamera arkasındaki lüks hayatı pes dedirtti. Büyük skandalı yorumlayan CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, bomba açıklamalarda bulundu.

'Benim için sürpriz değil'

Sabah'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan Sevigen, "Benim için sürpriz değil. Kemal Bey'i çok iyi tanırım. Kendini fakir gösterir, zengin yaşar. Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır" ifadelerini kullandı.

'Mutfaktan algı yaptı'

Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsizliği ortaya dökülmüştür. Mutfaktan algı yaptı. Reklam ajanslarının aklına uydu. Elektrik faturasını ödememe gibi şovlar yapıyordu. Halka "ben de sizdenim" imajı veriyordu. Seçim bitti, bir baktık ki Kılıçdaroğlu geceliği yüz binlerce liralık villalarda kalıyor" dedi.
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