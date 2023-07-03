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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni hamle: 'Değişime evet' manifestosu yayımlayacak

Ankara'nın yeni haftada siyasi gündemi oldukça yoğun. CHP'de seçim sonrası değişim tartışması başlatan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu hafta yeni bir adım atacak. İmamoğlu, "Değişime davet" adıyla bir manifesto yayımlayacak.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni hamle: 'Değişime evet' manifestosu yayımlayacak
Ekleme: 3.07.2023 - 15:13 Güncelleme: 3.07.2023 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni hamle: 'Değişime evet' manifestosu yayımlayacak
Ankara'da gözler, CHP'de değişim tartışmasını başlatan isim İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yayımlayacağı manifestoya çevrildi.

İmamoğlu'nun, 'Değişime davet' adını taşıyan manifestosunu bu hafta yayımlaması bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre, İmamoğlu'nun kurmaylarını da kamuoyuna tanıtacağı belirtiliyor.

Manifestoda seçim yenilgisi ve sonuçları net bir şekilde ortaya konacak, değişimin nedenleri tek tek anlatılacak.

İnternet sitesinde neler yer alacak?
Ayrıca bir de internet sitesi kurulacak. O internet sitesinde partililer, vatandaşlar, akademisyenler, uzmanlar, kanaat önderleri değişim ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşabilecek.

Edinilen bilgilere göre manifestoyla aynı ismi taşıyan bir internet sitesi de kurularak CHP'de değişim isteyen partililerin görüş ve önerileri alınacak.

İmamoğlu geçtiğimiz günlerde 'Aday olacak mısınız' sorusuna, 'Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde, İstanbul'da olduğu gibi, büyük bir değişim' cevabını vermişti.
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