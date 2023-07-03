  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Duyan akın etti: Dünyanın her yerinden görmeye geldiler

Dokuz günlük bayram tatilini duyan Rize'ye akın etti. Rize’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nı Kurban Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti. Bayram tatili için bölgeye gelen turistler araçları yaylanın gidiş ve dönüş yollarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Ekleme: 3.07.2023 - 11:10 Güncelleme: 3.07.2023 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Duyan akın etti: Dünyanın her yerinden görmeye geldiler
Bu yıl bayram tatili için yerli ve yabancı turistler Rize'ye akın etti.

Turistler bayram tatili için eşsiz doğasının olduğu Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ve turizm cenneti Ayder Yaylası'nı tercih etti.

Bayram tatili için bölgeye gelen turistler araçları yaylanın gidiş ve dönüş yollarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yaylayı ziyaret eden vatandaşlar güneşli havanın eşliğinde çimlerde dinlendi.

Ayder Yaylasında bayramın yoğun geçtiğini ifade eden Zeynep Haşimoğlu, “Ayder Yaylası güzel bir bayram sezonu geçirdi. Yoğun bir talep aldı. Günlük ortalama 25 bin ziyaretçi ağırladı. Güzel bir bayram tatiliydi. Gelen herkes umarım Karadeniz bölgesindeki Ayder Yaylasını beğenmiştir. Hizmetlerden memnun kalmışlardır. Yurt dışı uçuşlarının başlaması bizim için çok sevindirici. İlk uçuş Umman'dan başladı. Umarım diğer ülkelerden uçuşlarında başlar” diye konuştu.

Ayder Yaylasına bu yıl yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği belirten Fatih Kızıltan, “Her bayram olduğu gibi bu bayramda da Rize bölgesi yerli ve yabancı birçok turisti ağırladı. Yaklaşık son verilere göre yaklaşık 100 bin misafir ziyaret etti. 9 günlük bayram tatilinde herkes tatilin tadını çıkarttı.'

'Rize turizmi her yıl gelişiyor. Bu sene içerisinde sefer sayılarının da artmasıyla beraber bölgemize turistlerin ilgisi artacaktır. 1 Temmuz itibariyle yurt dışından Rize'ye ilk tarifeli uçak seferi Umman'dan yapıldı. Yaklaşık haftada iki gün 400 misafir Umman'ın başkenti Maskat'tan Rize'ye ulaşacaktır. Diğer Arap coğrafyasındaki ziyaretçilerimiz de bu seferleri kullanarak bölgemize gelecekler” ifadelerini kullandı.'
Terörden temizlenen bölgedeki festival, HDP'li Ferhat Encü'yü rahatsız etti
İyi Partili Lütfü Türkkan'dan Suriyeliler üzerinden provokasyon
CHP'den Antalya'da 40 milyon TL'lik heykel açılışı
MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi
CHP'de kurultay öncesi hareketlilik: İstanbul'da 18 ilçe başkanı gizlice İmamoğlu ile görüştü
Fransa'daki protestoların 6. gecesinde 157 kişi gözaltına alındı
Fransa'da eylemlerin 6'ncı günü! Alev alev yanıyor
Eski CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu’nun lüks tatil yorumu: Muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır
Aytun Çıray Meral Akşener'i yerden yere vurdu: Siyasi canlı bomba! İYİ Parti'de listeleri FETÖ mü yapıyor? Olay sözler
Memur zammı bu hafta Meclis'te
Türkiye niçin NATO için vazgeçilmez? Avrupalı ajans 4 maddede özetledi: Yaparsa Erdoğan yapar
İzmir'de ekmek 7 lira oldu
Merkez Bankası'ndan kritik karar: Dolar satışı yapılmayacak
Borcu olanlar dikkat: Bugün son gün
Dünyanın en büyük 10 sağlık kampüsünden biri! Dev sağlık kampüsü kapılarını halka açmak için gün sayıyor
Başkan Erdoğan, 3. Avrupa Oyunları'nda tarih yazan sporcularımızı tebrik etti
Macron gözünü kararttı! Fransa'da şiddet sarmalı devam ederken acılı babaanneden bir çağrı geldi
Milyonların gözü kabine toplantısında: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri duyuracak
Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Adalar’da çöp yığınları içinde denize girdiler: Bölge halkı CHP'li belediyeye isyan etti
Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bodrum'a tatile gelen turistler fark etti: Önce balık sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Bodrum'a tatile gelen turistler fark etti: Önce balık sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Duyan akın etti: Dünyanın her yerinden görmeye geldiler

Duyan akın etti: Dünyanın her yerinden görmeye geldiler

Masaüstü WhatsApp için beklenen özellik duyuruldu

Masaüstü WhatsApp için beklenen özellik duyuruldu

İsmi belli oldu! Instagram'ın Twitter rakibi uygulamasından yeni bilgiler

İsmi belli oldu! Instagram'ın Twitter rakibi uygulamasından yeni bilgiler

Twitter’a limit getiren Elon Musk’tan yeni açıklama: Dünyaya bir iyilik yapıyorum

Twitter’a limit getiren Elon Musk’tan yeni açıklama: Dünyaya bir iyilik yapıyorum