CHP ve HDP’den 'Kur'an Kursu'na verilecek araziye ret

Mersin’de Akdeniz Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci birleşimi bir kez daha CHP ve HDP’li Meclis üyelerinin hizmet engellemesiyle gündeme damga vurdu. Akdeniz’de yapılacak her türlü hizmetin önünü tıkayan CHP ve HDP’li üyeler, Kur’an Kursu yapılması amacıyla ilçedeki bir arsanın Akdeniz İlçe Müftülüğü’ne devrine karşı çıkarak, bir kez daha hizmete hayır dediler.

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci birleşimi bir kez daha CHP ve HDP'li Meclis Üyelerinin hizmet engellemesiyle gündeme damga vurdu. Akdeniz Belediye Meclisinin Temmuz ayı meclis toplantısında ilçede bulunan bir arsanın Kur'an Kursu yapılması amacıyla Akdeniz İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilmesine CHP ve HDP meclis üyeleri ret oyu verdi.Akdeniz'de yapılacak her türlü hizmetin önünü tıkayan CHP ve HDP'liler, Kur'an kursu yapılması amacıyla ilçedeki bir arsanın Akdeniz İlçe Müftülüğü'ne devrine karşı çıkarak bir kez daha hizmete hayır dediler.Akdeniz Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, "Mülkiyeti Belediyeye ait Nacarlı Mahallesi, 596 ada, 1 ve 2 parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyemize ait Nusratiye Mahallesi, 2070 ada, 1 parselde 674,00 metrekare yüzölçümündeki taşınmazın, 358,90 metrekarelik Belediyemiz hissesinin Kur'an kursu binası inşa edilmesi şartıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendine göre Akdeniz İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi ile ilgili İmar, Çevre, Plan ve Bütçe, Gençlik, Spor ve Sağlık, Eğitim ve Kültür, Kadın Erkek Eşitliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Hukuk ve Toplumsal Adalet, Çocuk ve Engelli Hakları ile Ekonomi ve Kalkınma komisyonlarına müştereken havale edilen konunun görüşülmesi" gündem maddesinde CHP ve HDP'nin başını çektiği sol blok, arsanın Kur'an kursu yapılmasına ret oyu verdi.Komisyonda bölgedeki arsanın Akdeniz İlçe Müftülüğüne Kur'an kursu yapılması karşılığında tahsisi oy çokluğuyla reddedilmişti.Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, idareden geldiği şekliyle arsanın tahsisinin Kur'an kursu yapılması karşılığında devrini oylattı. Cumhur ittifakı meclis üyeleri kabul verirken, CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri ret oyu verdi. 16 ret oyuna karşılık 12 kabul oyu yeterli olmayınca arsanın tahsisi meclisten geçmedi.Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Kur'an Kursu açılması için müftülüğe yer tahsis edilmesine ret oyu veren muhalefet meclis üyelerimizi kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.