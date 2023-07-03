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Beyaz Gazete
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CHP'de kavgayı büyütecek atama: Faik Öztrak'ın karşı çıktığı Engin Özkoç başdanışman oldu

Seçim yenilgisi sonrası kendisine yöneltilen 'istifa ve değişim' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimindeki keyfi atamalarına bir yenisini daha ekledi. Bakanlık için vekil olmayan Engin Özkoç, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın söz konusu atamayı istemeyerek tartışma çıkardığı ve Özkoç'a karşı da sesini yükselttiği iddia edilmişti.

CHP'de kavgayı büyütecek atama: Faik Öztrak'ın karşı çıktığı Engin Özkoç başdanışman oldu
Ekleme: 3.07.2023 - 22:12 Güncelleme: 3.07.2023 - 22:51 / Editör: Ozge Selin
CHP'de kavgayı büyütecek atama: Faik Öztrak'ın karşı çıktığı Engin Özkoç başdanışman oldu
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin her iki turunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanı ve seçmenlerinin hedefi haline geldi. 'İstifa ve değişim' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, partisinin yönetim kurulunu keyfi atamalarla yeniden dizayn etti. Kılıçdaroğlu, kendisine destek veren isimlere görev vermeyi sürdürürken Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak arasında kavga çıktığı öne sürülmüştü. Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP'de kavgayı büyütecek atama: Faik Öztrak'ın karşı çıktığı Engin Özkoç başdanışman olarak görevlendirildi

Kılıçdaroğlu, parti yönetimindeki keyfi atamalarına bir yenisini daha ekledi. Bakanlık için vekil olmayan Engin Özkoç, Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Öztrak ile Özkoç'un 'hararetli' kavgası

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın söz konusu atamayı istemeyerek tartışma çıkardığı ve diyaloglar sırasında da sesini yükselttiği iddia edilmişti.

Halk TV'den Seyhan Avşar, ikili arasında yaşananları köşe yazısında, 'Olay o kadar büyümüş ki Engin Özkoç ile Faik Öztrak arasında bir tartışma yaşanmış ve Özkoç bu tartışmada sesini yükseltmiş. Özkoç ve Öztrak'ın ilişkisinin pek de iyi olmadığı CHP'yi takip eden tüm gazeteciler tarafından bilinen bir gerçeklik. Ama bu kadar büyük bir gerilime ilk kez tanık olundu.' ifadeleriyle aktarmıştı.
CHP'de kavgayı büyütecek atama: Faik Öztrak'ın karşı çıktığı Engin Özkoç başdanışman oldu
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