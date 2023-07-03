Çanakkale'de, Yunanistan'ın geri ittiği 84 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı bölgede lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Bölgeye giden 'KB-20', 'KB-4304' ve 'TCSG-6' isimli botlardaki ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen toplam 84 göçmenİ kurtardı.Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.