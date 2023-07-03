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Bodrum konserinde konuşan Gülşen: 'Ülkemiz çok güzel değil mi'

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tepkilerin odağında olan Gülşen, seçim sonuçlarına göre Türkiye'ye dönmeyi bekledi. Sonuçlar beklediği gibi olmayan şarkıcı, son konserindeki açıklamalarıyla yaşananları unutturmaya çalıştı.

Bodrum konserinde konuşan Gülşen: 'Ülkemiz çok güzel değil mi'
Ekleme: 3.07.2023 - 14:50 Güncelleme: 3.07.2023 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Bodrum konserinde konuşan Gülşen: 'Ülkemiz çok güzel değil mi'
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, imam hatiplilere yönelik sözleriyle kamuoyunda tepkileri üzerine topladı.

Hakkında dava açılan ardından da tutuklanan şarkıcı, kısa süre kaldığı cezaevinden çıktı.

Yurt dışı yasağının da kaldırılmasıyla soluğu İngiltere'nin başkenti Londra'da alan Gülşen, kısa süre önce yeniden konserlerine başladı.

Seçim sonuçlarını bekledi
Aylar sonra dinleyicileriyle bir araya gelen şarkıcının avukatı, seçim öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Avukatın, “Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek.' ifadeleri, seçim sonrası yeniden gündeme geldi.

Söylendiği gibi ise Gülşen henüz ülkeyi terk etmedi.

'Burada olmak paha biçilemez'
Şimdilerde yaşananları ve söylenenleri unutturmaya çalışan şarkıcı, son olarak bayramın son günü Bodrum'da konser verdi.

Sahnede zaman zaman açıklamalarda bulunan Gülşen, 'Şu an burada olmak benim için paha biçilemez.' dedi.

'Ülkemiz çok güzel değil mi ?'
Gülşen sahnede şu ifadeleri kullandı:

Burası her zaman olduğu gibi çok güzel, nedense her seferinde çok heyecanlanıyorum. Çünkü böyle bir ambiyans olamaz, ülkemiz çok güzel değil mi ? Her gün şükrediyorum, sizlere çok büyük vaatlerim var, çok eğleneceğiz.
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