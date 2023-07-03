Bodrum'a tatile gelen turistler fark etti: Önce balık sandılar ama gerçek çok başka çıktı
Bodrum Türkbükü açıklarında tekne turu yapan turistler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler. İşte herkesi güverteye toplayan o an kameralara böyle yansıdı...
Türkbükü açıklarında tekne turu yapan turistler, denizde bir yaban domuzunun yüzdüğünü gördü.
Bir süre yüzen domuz kıyıya çıkıp, kayalıklara tırmandıktan sonra gözden kayboldu.
O anlar, teknedilerin cep telefonu ile görüntülendi.
Bir süre yüzen domuz kıyıya çıkıp, kayalıklara tırmandıktan sonra gözden kayboldu.
O anlar, teknedilerin cep telefonu ile görüntülendi.