Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Fahiş kira artışlarına karşı net mesaj

Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesine çevrildi. 9 günlük tatilin ardından Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Bayramda özellikle depremzedeleri ihmal etmedik. Çok sayıda bakan deprem bölgesindeydi. Deprem bölgesine toplam 650 bin konut inşa edilecek. Ekim-Kasım ayından itibaren deprem konutlarının teslimatına başlıyoruz. Amacımız bu yıl 319 bin konutu teslim etmektir.DEPREM BÖLGESİNDE VATANDAŞLARIMIIZI KUCAKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZSandıktan milletten yediği tokadın acısını çıkartan faşist zihniyete rağmen oyların rengine bakmadan deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz.İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun ve en iyi havalimanı seçildi. CHP Genel Başkanının 'Buraya uçak mı iner dediği?' diğer tüm ulaştırma projelerinde benzer başarıları yaşamanın gururunu yaşıyoruz.31 MART SEÇİMLERİ MESAJITakoz siyasetinin nelere mal olabileceğini yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde bu zihniyeti sandığa gömen insanımızın 31 Mart 2024 seçimlerinde de bunlara geçit vermeyeceğine inanıyorum.'KURAN-I KERİM'E SALDIRI NEFRET SUÇUDUR'İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı hepimizi öfkelendirmiştir. Bu sapkınlığın, bırakın fikir özgürlüğünü en temel insani değerlerle bağdaşması mümkün değildir. Bu nefret suçunun polis korumasında işlenmesi daha vahimdir. Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük de olamaz.Önceki hafta yüzlerce mültecinin öldüğü facia, titanik gemisini görmeye giden 5 zengin kadar gündem olmadı. Beyaz adamın üstünlüğüne dayanan kibirli ve gayri insani zihniyet halen devam ediyor. Geçmişte rüzgar ekenler bugün fırtına biçiyor.'FRANSA'DAKİ OLAYLARI ENDİŞEYLE İZLİYORUZ'Sömürgeci geçmişiyle bilinen ülkelerde kültürel ırkçılık, kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür. Fransa'da başlayan, kısa sürede diğer ülkelere yayılan olayların kökünde işte bu zihniyetin inşa ettiği sosyal mimari vardır.Fransa'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Endişeyle izliyoruz. Olayların göçmenlere yönelik yeni bir baskı ve yıldırma politikasına yol açmasından kaygı duyuyoruz. Ülkemizin duruşu ve İsveç'in bize verdiği taahhütler bellidir. Basın üzerinden yürütülen kirli oyunların neyi amaçlandığını çok iyi biliyoruz. Ev ödevlerini daha iyi yapmalarını öneriyorum.Fahiş kira artışına karşı geçen yıl devreye aldığımız üst sınır uygulaması Temmuz'dan itibaren yine geçerli olacak. Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara asla müsade edilmeyecek. Milletin canını yakanlardan, piyasa kuralları içerisinde hesap soracağız.Sıfır ve ikici el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Bu meselenin üstüne gideceğiz.KKM uygulamasını devam ettiriyoruz. Tasarruf sahiplerine olumsuzluk oluşturmayacak şekilde süreci yürütüyoruz. Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilere verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.