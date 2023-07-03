Başkan Erdoğan, 3. Avrupa Oyunları'nda tarih yazan sporcularımızı tebrik etti
Başkan Erdoğan, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nı 9 altın, 9 gümüş ve 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalya ile tamamlayan milli sporcularımızı tebrik etti.
Sosyal hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden millî sporcularımızın tamamını canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.