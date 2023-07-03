Aytun Çıray Meral Akşener'i yerden yere vurdu: Siyasi canlı bomba! İYİ Parti'de listeleri FETÖ mü yapıyor? Olay sözler

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen ama kaosun hiç eksik olmadığı 8'li koalisyon seçimlerde ağır bir yenilgi aldı.Büyük ortaklardan CHP içerisinde koltuk savaşları çok farklı boyutlara ulaştı. İYİ Parti'de ise Ahat Andican, Aytun Çıray, Yavuz Ağıralioğlu, Taylan Yıldız gibi isimlerin zehir zemberek açıklamalarla istifa etmesi Akşener'i iyice köşeye sıkıştırdı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun sürelik sessizliğini 24 Haziran'da gerçekleştirilen Kurultayda bozdu.Eline bir torba alarak kürsüye çıkan Akşener parti içinde kendisini eleştirenlere sert sözlerle yüklendi. Kendisini eleştirenlerin teyammül yoklamasında geride çıkanlar olduğunu iddia eden Akşener, 'Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız, sıra satmaktan tut her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar.' dedi. Akşener, 'Saygısızlar' diye bağırdı. Akşener, 'Pis iftiralara şahit oldum. Asla affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte.' dedi.CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, 'Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır.' ifadelerini kullandı. Akşener bu sebepten ötürü kuyruk siyasetinin parçası olduklarını söyledi.İYİ Parti'den istifa eden Aytun Çıray, Meral Akşener'in kurultayda yaptığı konuşmaya ağır bir eleştiri yaptı. CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan Aytun Çıray, Akşener'i 'Siyasi canlı bomba' olarak tanımladı.Çıray şunları söyledi;'Çocukken torunlarından biri çok bağırıp çağırdığında anneannem 'Suç bastırıyor' derdi. İçinde vizyon ve misyon olmayan Kurultay konuşması ciddiye alınmaz. Zaten delege de ona, yakın çevresinin üzerini çizerek cevap verdi. Düşünebiliyor musunuz; grubunda alevi olmayan, vali büyükelçi ve sürekli anayasa tartışılacak bir ülkede yetkin anayasacı olmayan parti Türkiye'yi yönetmeye tali olabilir mi? Meral Hanım siyasi canlı bomba gibi davrandı.'Çıray, Akşener'in CHP'den alınan 15 milletvekili için 'Hayatımın en büyük pişmanlığı' demesini de eleştirdi.Çıray Akşener'in liderlik kapasitesinin sorgulanacağınu belirterek, 'CHP' Aslında hayatımın en büyük mutluluğu demeliydi; çünkü '15 milletvekili olayı' gerek kendisinin liderliği gerekse İYİ Parti için siyasi partiler tarihimizde benzeri görülmemiş bir imkan kapısı açmıştı. Ama Sevgili Balbay'ın deyişiyle siyasi tarihimizin 'en büyük insan öğütücüsü' olunca olağanüstü fırsatlar bozuk para gibi harcanıyor. Size de eşine rastlanmamış bu başarısızlığı perdelemek ve örtmek için bir dramayı abartılı mimikler ve vücut dili eşliğinde, esasen 'kuyruk siyaseti' gibi liderlik kapasitenizin sorgulanmasına yol açacak ibarelerle acıklı bir liderlik parodisi sahnelemek kalıyor... ' ifadelerini kullandı.Çıray, İYİ Parti için olay FETÖ iddiasında da bulundu. Teyammül yoklamasından önce istifa ettiğini ve bunun sebebinin kendisine gelen bir mesaj olduğunu iddia eden Çıray, 'FETÖ'yü yıllarca devlet adına takip etmiş olan bir ilahiyatçıdan aldığım mesaj ve ömrünü devletin istihbaratına adamış bir Polis Müdürü de etkili oldu. FETÖ'den yargılanması gerekenlere ve bir takın tufeylilere listelerde yer verileceğini öğrenmem kararımı kesinleştirdi. Başka çok güçlü siyasi gerekçeler de var tabii…' dedi.Kendisine verilen mesajın ne olduğunu sorulunca Çıray şu ifadelerle İYİ Parti'deki listelerin FETÖ tarafından yapıldığını iddia etti;'İlahiyatçı bana gönderdiği haberde 'Siz listelerde olmayacaksınız, FETÖ öyle istiyor' dedi. Polis müdürü ise bilinen biri. Bir tweet attı ve 'Ben siyasi mesaj atmıyorum ama ilk kez yazıyorum, bu kişiler aday gösteriliyor' dedi. Ben FETÖ komisyon üyesiyken söz ettiğim eski emniyet genel müdür muavini komisyona geldi ve kendisini dinledik. 'İdris Naim Şahin'in atadığı emniyet müdürlerinin 74'ü FETÖ'cü çıktı' diye anlattı. Düşünebiliyor musunuz? Bunun üzerine soruyorum, 'Nasıl olur da yargılanmaz bu adam'. Kendisi siyasete karışmak istemediği için isim söylemiyorum.'Çıray, öte yandan CHP içinde yaşanan Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu arasındaki 'değişim' kavgasına ilişkin de açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren Çıray, 'Genel olarak fikrimi söyleyebilirim; değişimin 'Sen kalk ben oturayım' şeklinde olabileceğine inanmıyorum. Değişim, yer değiştirme değildir. Aynı anda milletin önüne onu harekete geçirecek bir vizyon ve misyon koymalısınız. Yetkin kadrolarınızı takdim etmelisiniz. Aksi halde toplumsal karşılığı olmaz.' dedi.CHP'den İYİ Parti'ye geçtiği döneme ilişkin de konuşan Çıray bu geçişi Kılıçdaroğlu'na danışarak yaptığını belirterek, ''Hayır' demesi halinde asla gidemezdim.' dedi.