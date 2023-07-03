Akdeniz'de Hatay'a yakın bölgede deprem!

AFAD, merkez üssü Akdeniz olan ve Hatay'ın Samandağ ilçesine 04.30 kilometre yakınlıkta 3.6 büyüklüğünde bir meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, merkez üssü Akdeniz olan ve Hatay'ın Samandağ ilçesine 04.30 kilometre yakınlıkta 3.6 büyüklüğünde bir meydana geldiğini duyurdu.Depremin yerin saat 09.31 sıralarında ve yerin 23.45 kilometre derinlikte yaşandığı kaydedildi.