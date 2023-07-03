Adıyaman'da zehir tacirlerine operasyon: 39 gözaltı!

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte son bir ayda operasyonlar düzenledi.Ekipler, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramada, 40,08 gram metamfetamin, 15,42 gram esrar, 122,58 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.Gözaltına alınan 39 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.