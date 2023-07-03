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81 yaşındaki koca dehşet saçtı! Sokak ortasında kurşun yağdırıp intihar etti

Ankara'da dehşete düşüren bir kadın cinayeti işlendi. 81 yaşındaki Akif Ünal, sokak ortasında 45 yaşındaki karısı Döndü Ünal'a kurşun yağdırdı. Zanlı daha sonra aynı silahla hayatına son verdi. .

Ekleme: 3.07.2023 - 16:46 Güncelleme: 3.07.2023 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
81 yaşındaki koca dehşet saçtı! Sokak ortasında kurşun yağdırıp intihar etti
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, önce kendisini aldattığından şüphelendiği eşini öldürdü, ardından intihar etti.

Alınan bilgiye göre Akif Ünal (81), kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Döndü Ünal'ı (45) Harman Mahallesi Aşıklar Caddesi'nde silahla öldürdü. Akif Ünal daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Döndü Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Akif Ünal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı Ünal'ın, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

MAHALLE SAKİNLERİ OLAYA TANIK OLDU

Mahalle sakinlerinden Naime Çoban, olay anında balkonda çamaşır astığını belirterek, 'İçeri girmeden 4 el ateş geldi. Baktım kadın yerde yatıyordu. Adam da biraz canlıydı. Kadın hemen öldü.' dedi.

Ali Ayelan da 'Çöp dökmeye gidip geldikten sonra tabanca sesi geldi. Baktım ki kadın yerde yatıyor. 3 defa kadına ateş etti, ondan sonra da kendine ateş etti.' ifadesini kullandı.
81 yaşındaki koca dehşet saçtı! Sokak ortasında kurşun yağdırıp intihar etti


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