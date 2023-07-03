  • USD: 26,03 - 26,08
  • EURO: 28,34 - 28,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

6’lı masa karıştı! ‘CHP'yle işbirliğinin karşılığını alamadık’ sözüne tepki: Dükkanın anahtarını mı bekliyorsunuz?

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde ağır hezimet yaşayan 6’lı masa birbirine girdi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin’in, “CHP ile işbirliğinin karşılığını alamadık” sözlerine cevap verdi. “Bu süreçte CHP olağanüstü bir fedakârlık yaptı” diyen Aksoy, “15 vekil almışsınız, daha nasıl bir karşılık bekliyorsunuz? Dükkânın anahtarını mı bekliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

6’lı masa karıştı! ‘CHP'yle işbirliğinin karşılığını alamadık’ sözüne tepki: Dükkanın anahtarını mı bekliyorsunuz?
Ekleme: 3.07.2023 - 22:05 Güncelleme: 3.07.2023 - 22:07 / Editör: Ozge Selin
6’lı masa karıştı! ‘CHP'yle işbirliğinin karşılığını alamadık’ sözüne tepki: Dükkanın anahtarını mı bekliyorsunuz?
14 Mayıs Milletvekili seçimlerine CHP listelerinden dahil olarak TBMM’ye 15 milletvekili göndermeyi başaran DEVA Partisi’nde Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, “CHP ile işbirliğinin karşılığını alamadık” dedi. “CHP, DEVA ve Gelecek Partisi için daha ne yapabilirdi?” diyen Demokrat Partili Aksoy, İdris Şahin’e yanıt verdi.

Aksoy, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“HER ŞEYİ CHP’YE YÜKLEMEYİ DE ÇOK YANLIŞ BULUYORUM"

“Seçimde CHP her partiye, İyi Parti dahil, İstanbul’da 3 tane vekil koydu İyi Parti’den. Bugün Sayın Meral Akşener ‘ben pişmanım’ diyor ama bu nasıl bir pişmanlık. Sonuçta İstanbul’da aday koymuş, 16 ilde kendisi fermuar sistemi ile CHP listesi koydu. Pek pişman da görünmüyor esasında. Her şeyi CHP’ye yüklemeyi de çok yanlış buluyorum.

“TABAN GERÇEKTEN KIRILIYOR BU TÜR SÖZLERLE”

Bu süreçte CHP olağanüstü bir fedakârlık yaptı. Bunun taktir edilmesi lazım. ‘Bizim oylarımız şudur, biz şu kadar katkı yaptık’ sözleri afaki sözlerdir. Sonuçta ortada kanıt yok. Tek yapılan şey CHP tabanını yıpratmak ve kırmaktır bu. Yarın yerel yönetimlerde de bu karşımıza çıkacaktır. Taban gerçekten kırılıyor bu tür sözlerle. Çok dikkatli olmak lazım.

“DÜKKÂNIN ANAHTARINI MI BEKLİYORSUNUZ?”

Sayın İdris Şahin’in de bir sözü vardı: ‘CHP ile işbirliğinin karşılığını alamadık.’ 15 vekil almışsınız, daha nasıl bir karşılık bekliyorsunuz? Dükkânın anahtarını mı bekliyorsunuz? CHP, DEVA ve Gelecek Partisi için daha ne yapabilirdi? CHP’nin ne kadar büyük bir fedakârlık yaptığını, bugün Sayın Kılıçdaroğlu’nun üstüne çevrilen okların da bu fedakarlığın sebebi de temelinde olduğunu da herkesin görmesi lazım.”
CHP'de kavgayı büyütecek atama: Faik Öztrak'ın karşı çıktığı Engin Özkoç başdanışman oldu
6’lı masa karıştı! ‘CHP'yle işbirliğinin karşılığını alamadık’ sözüne tepki: Dükkanın anahtarını mı bekliyorsunuz?
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Fahiş kira artışlarına karşı net mesaj
CHP ve HDP’den 'Kur'an Kursu'na verilecek araziye ret
İzmirlilerden Soyer'in 'sabrın sonu selamet' paylaşımına tepki
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı: BIST 100 endeksi 6 bin puanı gördü
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşe bu sözlerle başladı... 'Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmek için yürüyorum'
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Tüm gözler memur ve emekli zam oranında
Merkez Bankası'ndan kritik karar: Dolar satışı yapılmayacak
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni hamle: 'Değişime evet' manifestosu yayımlayacak
Bodrum konserinde konuşan Gülşen: 'Ülkemiz çok güzel değil mi'
Terörden temizlenen bölgedeki festival, HDP'li Ferhat Encü'yü rahatsız etti
İyi Partili Lütfü Türkkan'dan Suriyeliler üzerinden provokasyon
CHP'den Antalya'da 40 milyon TL'lik heykel açılışı
MOSSAD casuslarına 'MİT' darbesi
CHP'de kurultay öncesi hareketlilik: İstanbul'da 18 ilçe başkanı gizlice İmamoğlu ile görüştü
Fransa'daki protestoların 6. gecesinde 157 kişi gözaltına alındı
Fransa'da eylemlerin 6'ncı günü! Alev alev yanıyor
Eski CHP’li Sevigen’den Kılıçdaroğlu’nun lüks tatil yorumu: Muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır
Aytun Çıray Meral Akşener'i yerden yere vurdu: Siyasi canlı bomba! İYİ Parti'de listeleri FETÖ mü yapıyor? Olay sözler
Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Meteoroloji'den açıklama! Bu iller gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bodrum'a tatile gelen turistler fark etti: Önce balık sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Bodrum'a tatile gelen turistler fark etti: Önce balık sandılar ama gerçek çok başka çıktı

Duyan akın etti: Dünyanın her yerinden görmeye geldiler

Duyan akın etti: Dünyanın her yerinden görmeye geldiler

WhatsApp sohbet yedekleme devrine son! Yeni özellik yakında geliyor

WhatsApp sohbet yedekleme devrine son! Yeni özellik yakında geliyor

İsmi belli oldu! Instagram'ın Twitter rakibi uygulamasından yeni bilgiler

İsmi belli oldu! Instagram'ın Twitter rakibi uygulamasından yeni bilgiler

Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yasağa rağmen piknik ve kamp yaptılar

Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yasağa rağmen piknik ve kamp yaptılar