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Türkiye'de önümüzdeki haftadan itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları etkisini gösterecek

Afrika üzerinden giriş yapan sıcak hava dalgasıyla rekor sıcaklık değerlerinin kaydedildiği Türkiye’ye bu sefer de Arap Yarımadası’ndan yurda giriş yapan 'Eyyam-ı Bahur' diye bilinen sıcaklıklar etkili olacak.

Ekleme: 29.07.2023 - 21:18 Güncelleme: 29.07.2023 - 21:20 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de önümüzdeki haftadan itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları etkisini gösterecek
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Son yaz ayına girilecek bu günlerde sıcaklıklar daha da artacak.

Yılın en sıcak günleri ise temmuz sonu Ağustos başı arasında yaşanıyor.

Serin hava nefes aldırdı

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası ile birlikte son 125 bin yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Türkiye'de Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası serin bir nefes aldırdı.

Ancak önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak dönem başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2 Ağustos'tan itibaren Arap yarımadası üzerinden gelecek olan Basra sıcak hava dalgası, Türkiye'yi tekrar yüksek sıcaklıklarla tanıştıracak.

Hava sıcaklığı bunaltacak

Balkanlardan gelen hava dalgasını geride bırakacak olan ve 'Eyyam-ı bahur sıcakları' olarak adlandırılan bu hava dalgası, özellikle İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan şehirlerde, sıcaktan ziyade yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava yaratacak.

Yetkililer vatandaşları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, halkın bu dönemde aşırı sıcak hava nedeniyle gerekli önlemleri almalarını ve güneşin en dik olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmalarını öneriyor.

Eyyam-ı bahur günleri, özellikle kalp ve göğüs hastalığı olanlar için oldukça risklidir. Bu dönemde yüksek sıcaklıklar, can kaybına neden olabileceği gibi kişilerde fazla sinir, stres gibi durumlar da gözlenebilir.

Korunmak için uyulması gerekenler

Eyyam- ı bahur sıcaklarından korunmak için ise şunlar yapılabilir:

- Saat 10:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkılmamalı, güneşten korunulmalıdır.

- Mevsimine uygun açık renkli, bol, hafif kıyafetler giyilmelidir.

- Normalden daha fazla su tüketilmelidir.

- Kafeinli, asitli ve şekerli ürünler vücutta sıvı kaybına neden olabileceği için tüketilmemelidir.

- Cilt tipini ve ten rengini uygun yüksek faktörlü güneş kremi kullanılmalıdır.
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