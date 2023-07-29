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Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Stokçulara göz açtırmayacağız" açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçerek fırsatçılara ceza yağdırmıştı. Fırsatçılar için ise haksız kazanç arama yolunda yöntem bitmiyor. Yeni adresleri ise internet alışverişi. Stokçular, tüketici siparişlerini iptal edip zamlı fiyattan tekrar satışa sunarak haksız kazanç elde etmeye çalışıyor.

Ekleme: 29.07.2023 - 14:28 Güncelleme: 29.07.2023 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı fırsatçılara geçit vermemek adına birtakım düzenlemelerde bulunmuştu. Şimdi ise fırsatçılar, internet alışverişlerinde kol gezmeye başladı.

Bazı firmalar satışı yapılan ürünleri iptal edip daha sonra zamlı fiyattan tekrar satışa koyuyorlar.

Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği Başkanı Doçent Doktor Faik Tanrıkulu ise e-ticaretteki stok oyununa dair açıklamalarda bulundu.

Tanrıkulu şu sözleri kullandı:

'TİCARET BAKANLIĞI YAKLAŞIK 9.5 MİLYON TL CEZA KESTİ'

'Son zamanlarda enflasyonla beraber bazı firmalar bu durumu fırsat bilerek satışı yapılan ürünleri iptal edip daha sonra zamlı fiyattan tekrar satışa koyuyorlar. Aslında Ticaret Bakanlığı da bu tarz firmalara ciddi oranda cezalar kesti. 2023'ün ilk 6 ayında yaklaşık 9.5 milyon TL ceza kesildi.

Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı

'TÜKETİCİ YANILTILIYOR'

Dolayısıyla tüketicilerin de önemli oranda hakları mevcut. Belli ürünlerde özellikle çanta ve parfüm gibi hem sahte hem de aynı şekilde stoklarımızda ürün yok diyerek aynı ürünü tüketiciye yüksek oranda satma oyunu yaparak tüketiciyi yanıltıyor.

'E-TİCARETTEKİ DÜZENLEMELER TÜKETİCİDEN YANA'

Satıcının ise böyle bir hakkı yok. Burada sadece satıcı plartformu değil aracı plartformlar da sorumludur. Bunlarla ilgili birçok Yargıtaya gitmiş şikayetler bulunmakta. Mevcut yasalar ve e-ticaret düzenlemeleri de bu durumda tüketiciden yanadır.

Şimdi de stokçuluk oyunu! Fırsatçılar online alışverişte ortaya çıktı

14 GÜN İÇERİSİNDE ZAM FARKI İADE EDİLMELİ

Tüketici ise şikayet mekanizmalarını kesinlikle kullanmalı. İlk etapta satıcı ilk 3 günde bu duruma yazılı bir cevap vermesi gerekiyor. Onun ardından ilk 14 gün içerisinde bütün masraflarıyla birlikte tüketiciye oluşan masraf ve zam farkını iade etmesi lazım.

Doğrudan satıcıyla irtibatı ile sonuç elde edemeyenler içinse Tüketici Hakem Heyeti önemli. Eğer oradan da sonuç alınamıyorsa Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na şikayet edilebilir.

Bu kapsamda Bakanlığa yaklaşık 35 bin şikayet gitti. Tüketici, bu konuda haklarını sonuna kadar aramalı. Aksi halde bu fırsatçılık yaygınlaşmaya başlıyor. Tüketici bilinci çok önemli vatandaşlarımıza da çok önemli bir görev düşüyor.'
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