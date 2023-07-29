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Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Şırnak'ta beş terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA’ların hava keşif desteği sonucunda gerçekleştirilen operasyonda beş terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Şırnak'ta beş terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 29.07.2023 - 12:25 Güncelleme: 29.07.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Şırnak'ta beş terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Uludere ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA'ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak Uludere'de bir grup teröristin barındığı belirlendi ve derhal operasyon başlatıldı.
Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir komutasında, Şırnak İl Jandarma ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıklarımız tarafından; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve J-SİHA'ların ateş desteğinde, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ operasyonu düzenlendi.
Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor.
Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayan Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek!'

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Şırnak'ta beş terörist etkisiz hale getirildi
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