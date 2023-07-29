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MSB: Bombalı saldırı sonucunda gazi olan İsmet Eraslan tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

MSB: 2018 yılında, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucunda gazi olan kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Ekleme: 29.07.2023 - 15:32 Güncelleme: 29.07.2023 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
MSB: Bombalı saldırı sonucunda gazi olan İsmet Eraslan tedavi gördüğü hastanede şehit olduMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

'2018 yılında, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucunda gazi olan kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.'
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