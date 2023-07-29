Macaristan’dan Türkiye’ye çarpıcı sözler: Büyük bir hata yapardık!

Son yıllarda askeri ve siyasi alanlarda birbiri ardına dikkat çeken hamlelerde bulunan Türkiye, küresel ölçekteki etkisini güçlendirdi. Bölgesel bir güç olarak varlığını ispatlayan Türkiye dış siyasette Rusya Ukrayna arasında üstlendiği arabuluculuk rolü ile de Batı için önemli bir konuma geldi.Özellikle askeri alanda gerçekleştirdiği yerli ve milli hamlelerle kritik bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösteren Türkiye'ye bir övgü de Macaristan'dan geldi. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Dünyanın yeni bir jeopolitik ve ekonomik çağda olduğunu belirten Szijjarto, 'Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü her zamankinden çok daha büyük çünkü sadece Macaristan için değil bütün Avrupa'nın güvenliği açısından Türkiye'nin önemi çok büyüktür. Hem fiziksel hem de enerji güvenliğine bakarsak.' dedi.Szijjarto, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomik gücü olmak için büyük adımlar attığını ve ülkesinin Türkiye ile beraber yürümesinin önemli olduğunu vurgulayarak, 'Biz bu kadar güçlü bir ortaklık yapmasak o zaman büyük bir hata yapardık, çünkü Türkiye, kısa zaman içinde 10 en güçlü ülke arasında olacak dünyada.' diye konuştu.Szijjarto, Türkiye'nin Rusya Ukrayna arasında üstlendiği arabuluculuk rolü ile de dikkat çeken ifadeler kullandı. Szijjarto, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk yapmasına vurgu yaparak, 'Türkiye için büyük bir saygıda bulunuyorum çünkü Türkiye başkanı kişisel olarak, tek başına başarılı arabuluculuk yapabilmiş ve umarım yakın zamanda bu arabuluculuğu tekrar yapacak.' İfadelerini kullandı.Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin soruya Szijjarto, mevkidaşı Hakan Fidan'ın söylediklerine katıldığını belirterek, 'Biz bir Hristiyan ülkeyiz. Bin yıllık Hristiyan hükumete sahip olan bir ülkeyiz ve Hristiyanlığı ciddiye alan bir ülkeyiz ve söylemek isterim ki bizim açımızdan tamamen kabul edilemez. Herhangi bir dinin kitabının ve sembollerinin aşağılanması, kutsal kitapların yakılması kesinlikle kabul edilemez.' ifadelerini kullandı.Szijjarto, kutsal kitapları yakmanın özgürlük olarak kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, 'Bütün kutsal simge ve sembollere karşı şiddetleri kınıyoruz. Avrupa'da hiçbir ülkede bu olamaz. Dinlere olan her türlü bir hakaret kesinlikle kabul edilemez.' değerlendirmesinde bulundu.