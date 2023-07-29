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İYİ Parti ve CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleri: 'Tabanımız sıcak bakmıyor' diyerek açık mesaj verdi

14-28 Mayıs seçimlerinde yaşadıkları ağır hezimet sonrası büyük bir krizin içerisine giren İYİ Parti ve CHP arasında karşılıklı 'yerel seçim' restleri yaşanıyor. CHP'li Gürsel Tekin'in "İYİ Parti ve HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz" sözleri yankı uyandırırken, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu da yerel seçimlerdeki 'ittifak' konusuyla ilgili henüz bir görüşme olmadığını vurguladı. Kavuncu, "Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi sizlerle net olarak paylaşabilirim" şeklinde sözleriyle CHP'ye açık bir mesaj verdi.

İYİ Parti ve CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleri: 'Tabanımız sıcak bakmıyor' diyerek açık mesaj verdi
Ekleme: 29.07.2023 - 19:08 Güncelleme: 29.07.2023 - 19:11 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti ve CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleri: 'Tabanımız sıcak bakmıyor' diyerek açık mesaj verdi
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP'de değişim tartışmaları sürerken, muhalefet partilerinin yerel seçimlerde nasıl bir yol haritası izleyeceği ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.

CHP'li Gürsel Tekin katıldığı bir programda 'yerel seçimlerde ittifak' konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tekin, CHP'nin yerel seçimlere tek başına gireceğini belirterek, İYİ Parti ve HDP olmadan da İstanbul ile Ankara'yı kazanabileceklerini söyledi.

'CHP BÜYÜKŞEHİRLERDE SEÇİME TEK BAŞINA GİRECEK'
Tekin, şu ifadeleri kullandı:

'Siyasette matematik önemli ancak hiç tutmamıştır. Tutmuş olsaydı bizim ittifakla yüzde 60 oy almamız gerekiyordu. Onun için önümüzdeki yerel seçimlerde çok rahatlıkla hem İYİ Parti seçmeninde hem de HDP seçmeninde, AK Parti seçmeninde CHP adayları oy alabilir.'

'CHP büyükşehirlerde zaten tek başına girecek. Ama belli yerlerde lokal ittifaklar olabilir. Onun dışında çok büyük ittifakların olacağını zannetmiyorum.'

'İYİ PARTİ VE HDP OLMADAN DA KAZANIRIZ'

Ama İstanbul ve Ankara konusunda CHP'nin bir sıkıntısının olmayacağını çok net olarak söyleyebilirim. İYİ Parti olmadan da HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'yı kazanabiliriz.'

İYİ PARTİLİ KAVUNCU'DAN CHP'YE: ONLARA KOLAYLIKLAR DİLİYORUZ

CHP'li Gürsel Tekin'in rest gibi sözleri büyük yankı uyandırırken, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'nun da yerel seçimlerde 'ittifak' konusuyla ilgili açıklamaları dikkat çekti.

Yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmamayı değerlendirdiklerini belirten Kavuncu, şunları söyledi:

'O konuyla ilgili genel merkezimizin almış olduğu bir karar, herhangi bir görüşme henüz neticelenmedi, yapılmadı. İlerleyen süreçte en kısa sürede bu konuyla alakalı da genel merkezimiz bir karar alacaktır. Bir işbirliği olur mu, olmaz mı onu bilemem. Ama dolaştığım 30'a yakın il başkanlığında, parti tabanımızda, teşkilatlarımızda bundan sonraki süreçte ne olmadığımızı değil, ne olduğumuzu anlatacak bir şekilde seçime gitme arzu ve isteği çok yüksek'

'Bizi kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma parti tabanımızın da sıcak bakmadığına dair tespitimizi burada sizlerle net olarak paylaşabilirim ama nihai karar elbette partimizin ilgili organlarınındır. Bizim vazifemiz teşkilat başkanlığı olarak tabanla siz kıymetli teşkilat mensuplarından duyduğumuzu genel merkezimize, genel başkanımıza aktarmak, iletmektir.'

Cumhuriyet Halk Partisinde yaşanan değişim tartışmalarına da değinen Buğra Kavuncu, 'Her partinin içerisinde kendi iç mücadelesi olur. Bir başka partinin geçirdiği süreçle ilgili bizim bir yorum yapmamız, herhangi bir beyanda bulunmamız çok doğru olmaz. Cumhuriyet Halk Partisine kolaylıklar diliyoruz.' dedi.
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