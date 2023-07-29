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İsyan büyüyor: İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor

İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemeleri protesto etti. Ellerinde İsrail bayrakları ve hükümet karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, Kaplan Caddesi'ne doğru yürüdü.

Ekleme: 29.07.2023 - 23:45 Güncelleme: 30.07.2023 - 00:05 / Editör: Ozge Selin
İsyan büyüyor: İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor
Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını Meclis'ten geçirmesini protesto eden İsrailliler ülke genelinde sokaklara indi.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestolarında 30'uncu haftayı geride bırakıyor.

İsyan büyüyor: İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca ayrı noktadaki gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

Burada kurulan sahnede konuşan Netanyahu hükümeti karşıtı protesto hareketinin liderlerinden Shikhma Bressler, hükümetin yargı düzenlemesi yasasını Meclis'ten geçirmesi üzerine 'direnişi artırmaları gerektiğini ve bunu yapacaklarını' söyledi.

İsyan büyüyor: İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor

Davullar, düdükler ve havalı kornalarla ritim tutan göstericiler, 'demokrasi' sloganları attı. İsrail bayrakları taşıyan protestocular, koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesi ve aşırı sağcı politikacıları eleştiren pankart, döviz ve resimler taşıdı.

Alana göre kitle analizi yapan bir şirketten Kanal13'ün aldığı tahmine göre, Tel Aviv'in Kaplan Caddesi'ndeki gösteriye yaklaşık 130 bin kişi katıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa yakınlarındaki Karkur kavşağındaki bir grup gösterici bölgedeki otoyolu trafiğe kapattı. Polis yolu kapatan gruba müdahale etti ve bir kişiyi gözaltına aldı.

Muhalefet liderleri de ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilere katıldı.

İsyan büyüyor: İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor

Polis memurlarının resimlerinin basıldığı pankartlara ilgili soruşturma başlattı

Bir grup gösterici, daha önceki gösterilere müdahalesi sırasında kameralara yansıyan bazı polis memurlarının resimlerini ve isimlerini 'Dikkat' yazısıyla pankartlara taşıdı.

İsrail polisi, memurların isim ve resimlerinin yer aldığı pankartlarla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu 'yargı reformu' Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

İsyan büyüyor: İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

Hükümetin 'yargı reformuna' karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

İsyan büyüyor: İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestolar sürüyor
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