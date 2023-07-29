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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Suriyelilere 24 Eylül uyarısı: İstanbul’da ikamet izni olmayanlar...

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, açıklama yaptı. İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu yabancıların, 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Suriyelilere 24 Eylül uyarısı: İstanbul’da ikamet izni olmayanlar...
Ekleme: 29.07.2023 - 10:35 Güncelleme: 29.07.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Suriyelilere 24 Eylül uyarısı: İstanbul’da ikamet izni olmayanlar...
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu yabancıların, 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Suriyelilere 24 Eylül uyarısı: İstanbul’da ikamet izni olmayanlar...

Göç idaresi başkanlığından yapılan açıklamada 'İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir.

Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara, 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecektir.


İçişleri Bakanlığı açıkladı! Suriyelilere 24 Eylül uyarısı: İstanbul’da ikamet izni olmayanlar...

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle, depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verilecektir' ifadelerine yer verildi.

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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Suriyelilere 24 Eylül uyarısı: İstanbul’da ikamet izni olmayanlar...
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