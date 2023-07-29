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Dövizden TL'ye geçenler dikkat! Vergiden muaf tutulacak: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnasına yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurumların, 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar da dönüşümde vergi istisnasından yararlanacak.

Dövizden TL'ye geçenler dikkat! Vergiden muaf tutulacak: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekleme: 29.07.2023 - 12:34 Güncelleme: 29.07.2023 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
Dövizden TL'ye geçenler dikkat! Vergiden muaf tutulacak: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
Kurumların, döviz tevdiat ve katılma hesaplarındaki yabancı paralarını Türk lirasına çevirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlarının kurumlar vergisinden müstesna olması uygulaması 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dövizden TL'ye geçenler dikkat! Vergiden muaf tutulacak: Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Mevcut düzenleme kapsamında, kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna tutuluyor.

Kararla, söz konusu vergi istisnası, 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

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