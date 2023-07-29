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Deprem konutları bitme aşamasına geldi! İşte teslim edileceği tarih

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde afetzede vatandaşlar için yapımı devam eden toplu konutlarla ilgili bilgi veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Bugün yaklaşık yüzde 70 oranında bitmiş binalarımız var. Kasım ayında biz bunların bir kısmının teslim edilmesini hedefliyoruz" dedi.

Deprem konutları bitme aşamasına geldi! İşte teslim edileceği tarih
Ekleme: 29.07.2023 - 15:49 Güncelleme: 29.07.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Deprem konutları bitme aşamasına geldi! İşte teslim edileceği tarih
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde afetzede vatandaşlar için ilk etapta oluşturulan 4 bin 12 konutun yapım çalışmaları devam ediyor. İnşaatın yüzde 70'inin tamamlandığını ifade eden Başkan Gürbüz, Kasım ayında ilk hak sahiplerinin evlerine kavuşacağını söyledi.

Deprem konutları bitme aşamasına geldi! İşte teslim edileceği tarih

Başkan Gürbüz, 'Elbistan depreminin üzerinden 5 ay gibi bir süre geçti ve Allah'a hamd olsun binalarımız yükselmeye başladı. Yaklaşık 20 bin bağımsız bölümümüzü kaybettik biz ilçemizde. 4 kişilik ortalama olarak kabul ederseniz yaklaşık 80 bin nüfusun barınma alanının yenilenmesi gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, İller Bankası, Emlak Konut yetkilileri geldiler depremin hemen ilk anlarından itibaren sağlam zeminler tespit edilip temeller atıldı. Bugün yaklaşık yüzde 70 oranında bitmiş binalarımız var. Kasım ayında biz bunların bir kısmının teslim edilmesini hedefliyoruz' diye konuştu.

Deprem konutları bitme aşamasına geldi! İşte teslim edileceği tarih

EN GÜZEL ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEK'

Şuanda üzerinde bulundukları alanın Karaelbistan Mahallesi olduğuna dikkat çeken Başkan Gürbüz, 'Bu alanımızda 4 bin 12 bağımsız konutumuz yapılıyor. Elbistan'da toplamda yaklaşık 10 bin bağımsız bölüm TOKİ tarafından yapılacak. Bu çok katlı binalarımız.

Deprem konutları bitme aşamasına geldi! İşte teslim edileceği tarih

Diğer taraftan ise kırsal mahallelerimizde 800 adet konutumuz hızla ilerliyor. Orada da yüzde 50'lik orana ulaştık. Önümüzdeki yıl 6'ıncı aya kadar şantiyesi kurulup temeli atılmış tüm konutlar ise teslim edilecek.

Böylelikle 10 bin adet toplu konut TOKİ tarafından vatandaşlarımıza inşallah bütün sosyal donatılarıyla beraber en güzel şekilde teslim edilecek' ifadelerini kullandı.


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