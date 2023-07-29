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Beyaz Gazete
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Deprem bölgesi için yeni karar: Kısa Çalışma Ödeneği üç ay daha uzatıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, deprem bölgesinde Kısa Çalışma Ödeneği 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''Söz verdiğimiz gibi tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Ekleme: 29.07.2023 - 09:45 Güncelleme: 29.07.2023 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 8 Mayıs ve öncesinde kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi işverenlerin tekrar başvurması koşuluyla, kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak koşuluyla, yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmadan 7 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Söz verdiğimiz gibi tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.
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