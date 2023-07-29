CHP’li o isim canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Tek adam vurgusu yaptı: Derhal görevi bırakmalı

Muhalefet 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki yenilginin faturası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yazıldı. 'Ben Kemal, geliyorum' diyerek yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na hem partisinden hem de seçmenden tepki yağdı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim rüzgarı, CHP genel merkezinde oldukça sert eserken, bir dönem yanında olan isimler bile Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bıraktı.İstifa baskılarına kulak asmayan Kemal Kılıçdaroğlu ise her fırsatta seçimi başarı olarak değerlendirdi ve genel başkanlığı bırakmayacağını vurguladı.Ankara'da değişim hareketine destek vermek için bir ofis tuttuğu iddia edilen CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav ise dün akşam katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.Bir kez daha Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan Önder Sav, 'Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Hukuk neyse onun çerçevesinde olmak durumundayız' ifadesini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu için tek adam iması yapan Önder Sav, 'Benim derdim Kılıçdaroğlu değil. Bunun böyle devam etmesi partiyi yaralar. Hukuki yollara gidilir, gidilmez, tartışılır.Partinin o noktaya gelmesini istemem. Genel başkan nedeniyle tartışılır duruma gelmesini istemem. Genel başkanın değişememesi diye bir şey yok. Üst üste partinin başarısızlığında genel başkan olarak durmuş olan siyaset adamın gerçeği görüp gereğini yapması gerektiğini düşünüyorum' açıklamasını yaptı.Son yapılan seçimlerde CHP'nin aldığı oy oranını da eleştiren Önder Sav, CHP'nin 20 ilde milletvekili çıkartamadığını vurguladı.'Bir genel başkan yönetimiyle beraber bir büyük seçime girdi ve başarılı sonuç alınamadı. Cumhurbaşkanlığında yüzde 48, milletvekilliğinde yüzde 25 oy aldı. 4 partiyle yüzde 25 alındı, geriye gidiş var o zaman.Bu ben geliyorum diyen başarısızlıktı. İl, ilçe başkanlarının görevinden ayrılmalarının hukuku temeli yoktu. 40 il ve 40 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.Bu kadar emek veren, CHP için bulunduğu illerde parti için çaba sarf eden insanlardan 8'i değerlendirildi. Arkasından 3 ilçe başkanı seçilecek yerlere geldi.Bu örgüte karşı genel merkezin bakış açısının çok sağlıklı olmadığını gösterdi. 20 ilimizde şu anda milletvekili yok. Türkiye'nin dörtte biri' dedi.