CHP'li Mahmut Tanal isim listesini kendisine göstermeyen jandarma personelini kovaladı: Askere 'eşkıya' dedi

Muğla'daki Akbelen Ormanları'nda yapılan termik santral için ağaçların katledildiğine ilişkin algı operasyonu başladı. Provokasyonların başını çeken isimlerin arasında yer alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bölgede GBT (Genel bilgi toplama) ve kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı. Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan ve "Fişleme yapamazsınız" diyen Tanal, bu talebi reddedilince personeli hakaretler savurarak kovaladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu sözde çevreci grup, bölgeye giderek eylem başlattı. CHP heyetiyle bölgeye giden Kılıçdaroğlu, umduğunu bulamayıp eylemcilerin hedefi haline geldi.Bugün de parti adına provokasyonları sürdüren isim CHP'liler Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oldu. Tanal, bölgede kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı.Jandarma astsubayının, 'İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?' sözlerine öfkelenen Tanal, 'Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin' diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan Tanal, bölgeden uzaklaşan personeli 'eşkıya' olarak niteledi ve kovalayarak yakalamaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.