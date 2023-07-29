Beylikdüzü'nde AVM'de korku dolu anlar! 6 yaşındaki çocuk hayatını şokunu yaşadı
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde annesiyle birlikte yürüyen merdivene binen 6 yaşındaki çocuk dengesini kaybedip düştü. Küçük kızın parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı, AVM çalışanlarının haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler küçük kızın elini sıkıştığı yerden çıkardı.
Beylikdüzü'ndeki olay, 15.30 sıralarında Barış Mahallesi, Adakent Caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.
KÜÇÜK KIZIN PARMAĞI YÜRÜYEN MERDİVENLERE SIKIŞTI
Annesiyle birlikte yürüyen merdivenden aşağı inen 6 yaşında ki kız çocuğu, annesinin elini bırakarak indiği sırada dengesini kaybedip düştü.
Düşüş anında küçük kızın parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı. Olayı gören AVM çalışanları hemen polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızın elini sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KÜÇÜK KIZIN PARMAĞI YÜRÜYEN MERDİVENLERE SIKIŞTI
Annesiyle birlikte yürüyen merdivenden aşağı inen 6 yaşında ki kız çocuğu, annesinin elini bırakarak indiği sırada dengesini kaybedip düştü.
Düşüş anında küçük kızın parmağı yürüyen merdivenlere sıkıştı. Olayı gören AVM çalışanları hemen polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük kızın elini sıkıştığı yerden çıkardı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.