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Ege'de dengeleri değiştirecek: Kama Yunan basınının gündeminde! Düşmanları alt eden bir özelliğine dikkat çektiler

ULAQ insansız deniz aracı ailesinin yeni üyesi Kama, Yunan basınında ilgi çekti. Türkiye'nin hassas noktalarından birinin şüphesiz ki Mavi Vatan; yani Ege olduğuna dikkat çeken bir Yunan gazetesi Kama'nın Ege'de dengeleri değiştireceğini ifade ederek, "Şeklinden dolayı düşmana verebileceği hasar sayesinde Kama, diğerlerinden oldukça farklı" sözlerine yer verdi.

Ege'de dengeleri değiştirecek: Kama Yunan basınının gündeminde! Düşmanları alt eden bir özelliğine dikkat çektiler
Ekleme: 28.07.2023 - 09:40 Güncelleme: 28.07.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Ege'de dengeleri değiştirecek: Kama Yunan basınının gündeminde! Düşmanları alt eden bir özelliğine dikkat çektiler
Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği başarılar aşikar. Hem 2021 hem de 2022 yılı yerli ve milli savunma sanayii hususunda başarılar geçti. Nitekim 2023 yılı da öyle bir yıl oluyor.

2022 yılında pek çok ilke imza atılırken, Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke için de değil, dünyada da ün kazanmaya başladı.

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden isimlerin başında ise Yunanistan geliyor.

Ege'de dengeleri değiştirecek: Kama Yunan basınının gündeminde! Düşmanları alt eden bir özelliğine dikkat çektiler

Yunan gazetesi Ethnos'un gündeminde Kama vardı. Haberde, 'Ege'nin yeni amfibi insansız aracı dünyanın her yerinde çalışıyor' denildi.

Ege'de dengeleri değiştirecek: Kama Yunan basınının gündeminde! Düşmanları alt eden bir özelliğine dikkat çektiler

Haberin devamında ise söz konusu aracın 'Ege'de dengeleri değiştirilebileceğinden' bahsedildi.

Haberde, 'Türkiye'nin en hassas noktalarından biri şüphesiz Mavi Vatan'dır. Ancak Ege'nin yapısı ve adacıklı oluşumu işleri zorlaştırıyor' denildi.

Ege'de dengeleri değiştirecek: Kama Yunan basınının gündeminde! Düşmanları alt eden bir özelliğine dikkat çektiler

Ankara'nın bu nedenle de atılım yaptığına dikkat çeken gazete, 'Kama, Türkiye'nin çözmek istediği sorunlar için etkili olabilecek bir platform' dedi.

Türkiye'nin insansız hava aracı sistemlerinde uzmanlığını ortaya koyduğunu ifade eden gazete, bu yeteneğini deniz ve kara araçlarına aktardığını söyledi.

Haberde, 'ULAQ insansız hava araçları ailesinin yeni üyesi KAMA, Mavi ana vatanda da kritik bir rol oynamanın yanı sıra Türkiye'nin iddialarına göre kendilerini dünyanın en iyilerinden biri haline getirecek' denildi.

Ege'de dengeleri değiştirecek: Kama Yunan basınının gündeminde! Düşmanları alt eden bir özelliğine dikkat çektiler

Çok gelişmiş bir kontrol ve iletişim sistemine sahip olan Kama, Starlink uydusuna bağlanıyor. Böylelikle Starlink'e sahip tüm ülkeler için potansiyel bir müşteri haline geliyor.

Eğer bir şeyler ters giderse Kama otonom sistemi sayesinde kendi kararlarını verebiliyor. İletişim kesilse bile hedefini yok etme ya da kendi kendini yok etme misyonunu başarıyla gerçekleştiriyor.

TCG Anadolu başta olmak üzere Kama, tüm platformlarda ve tüm su üstü gemilerinde kullanılabiliyor. Aynı zamanda Kama'yı Kara Kuvvetleri de kullanabiliyor.

Ege'de dengeleri değiştirecek: Kama Yunan basınının gündeminde! Düşmanları alt eden bir özelliğine dikkat çektiler

Yüksek seviyeli bir platform olması nedeniyle bu aracın düşmana zarar verme ve caydırma kabiliyeti yüksek oluyor.

Haberin devamında ise Türkiye'nin bu yıl sonuna kadar Kama'nın ilk prototipini üretme ve navigasyon testlerini yapmayı hedeflediğinden bahsedildi.

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