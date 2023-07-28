Basketbol Gelişim Merkezi Projesi! Başkan Erdoğan açılış tarihini duyurdu

Başkan Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşası devam eden Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Basketbol Gelişim Merkezi'nin 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak ülkeye hizmet edeceğini söyleyen Erdoğan, "İnşallah 2024 yılının mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşası devam eden Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.'Basketbol Gelişim Merkezimiz sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Burası 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak ülkemize hizmet edecek. İnşallah 2024 yılının mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz.Son 21 yılda Türkiye'nin spor altyapısının gelişmesine verdiğimiz önem herkesin malumudur. Atletizm psitlerimizin sayısını 12'den 59'a çıkardık.Daha önce doğru düzgün varlık gösteremediğimiz branşlarda hamd olsun artık sporcularımız madalya kazanıyor. Hemen her hafta farklı bir spor dalında sporcu ve takımlarımızdan müjdeli haber alıyoruz.Tokyo'daki başarımızı inşallah Paris'te perçinleyeceğimize inanıyorum.Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'nde ter döken tüm kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum.'