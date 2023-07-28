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Başkan Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Kore işbirliğinin siyasetten enerjiye, savunma sanayiinden ekonomi ve ticarete geniş bir yelpazede somut hedeflerle ilerletmek istediklerini kaydeden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretleri artırmak gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verildi.

Ekleme: 28.07.2023 - 19:02 Güncelleme: 28.07.2023 - 19:03 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'i kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan kabulle ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kabulde, Bakan Jin'in Savunma Sanayii Fuarı İDEF'i ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u da Türkiye'ye davet etti. Kore hükümeti ve halkının 6 Şubat deprem felaketi sonrasında gösterdiği dayanışmayı unutamayacaklarını belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kore'de kısa süre önce yaşanan sel ve heyelan felaketlerinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

"15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİNE ULAŞMAK İÇİN GAYRETLERİ ARTIRMAK GEREKİYOR"

Türkiye-Kore işbirliğinin siyasetten enerjiye, savunma sanayiinden ekonomi ve ticarete geniş bir yelpazede somut hedeflerle ilerletmek istediklerini kaydeden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretleri artırmak gerektiğini söyledi" ifadelerine yer verildi.
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