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Beyaz Gazete
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Seçim bitti gerçek maskesini ortaya çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Dede değil diktatör olduğunu ilan etti

Kemal Bey, sevimli insan rollerine girdi. “Seçim böyle kazanılır” zannetti! Fakat kaybedince gerçek yüzünü gösterdi! Demokrat Dede değil diktatör olduğunu ilan etti.

Seçim bitti gerçek maskesini ortaya çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Dede değil diktatör olduğunu ilan etti
Ekleme: 27.07.2023 - 09:46 Güncelleme: 27.07.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Seçim bitti gerçek maskesini ortaya çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Dede değil diktatör olduğunu ilan etti
Kılıçdaroğlu, seçimden önce kalp işaretleri yaptı. Marteniçka taktı. Mutfaktan çıkmadı! Tatlış-minnoş hallere daldı! Dede lakabını aldı!

Ama seçimi kaybedince maskeyi çıkardı! Koltuğa yapıştı. Medyaya saldırdı. 'Git' diyeni partiden attı. Şimdi de vekilleri topladı, tehditler yağdırdı!

DERİN SAVAŞ!
Kemal Bey'in Genel Başkan olmasında büyük rol oynayan Önder Sav da isyan etti! 'İmamoğlu'nu aday yapmalıydı, artık bırakmalı' dedi.
Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi.

Seçim bitti gerçek maskesini ortaya çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Dede değil diktatör olduğunu ilan etti

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi.

Seçim bitti gerçek maskesini ortaya çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Dede değil diktatör olduğunu ilan etti

SÖZ SAVUNMANIN
Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapan ardından da MYK'dan atılan CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, sert açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu'nun geçmiş yıllarda söylediği, 'Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı' sözünü hatırlattı. 'Kendisi aday olunca toplumda doğal olarak bir şaşkınlık ve tutarsızlık izlenimi yarattı. Yanlış ve hayalperest, olanaksız vaatlerde bulunuldu. 10. yenilgisini almış olmasına rağmen CHP Genel Başkanı'nın görevde kalıcı olmak istemesi ve bunda ısrar etmesi seçmenin güven duygusunu azaltmıştır' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Belediye Başkanları Toplantısı'nda söylediği, 'Para-pul işlerine girmemiş birini getirin, genel başkanlığı bırakayım' sözüne de kızdı. 'Bu söz, CHP'de geçmişi temiz olan yok demek anlamında algılanır. Yenilir yutulur bir şey değildir. Hatta bazı duyarlı üyeler, bu sözleri, partiye ve kendilerine açıkça yapılmış bir hakaret sayabilir' yorumunu yaptı.

ÖZCAN İHRAÇ EDİLDİ
Ankara'ya 'Değişim' yürüyüşü yapan ve Kılıçdaroğlu'na bayrak açan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda oylandı. Kurul, 'Kesin çıkarma cezası verilmiştir' açıklamasını yaptı. Kararı Bodrum'da tatilde öğrenen Özcan, 'Başarısız Bay Kemal, 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK'ya beni partiden ihraç ettirtti. Karar, Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP'li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun' diyerek sert çıktı...

Seçim bitti gerçek maskesini ortaya çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Dede değil diktatör olduğunu ilan etti

İMAMOĞLU TAM GAZ!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Değişim' diye yola çıktı. Ama büyük eleştiri aldı. Önceki gün Beşiktaş'ta düzenlenen Alevi vatandaşların Muharrem matemi lokmasına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, zoom toplantısıyla ilgili kendisine 'Yaptığı ahlaki değil' diye çıkışan Kılıçdaroğlu destekçilerine mesaj yolladı. 'Terimizin son damlasına kadar, ahlaklı bir biçimde, size mahcup olmadan, toplumun içerisinde konuşulacakları toplumun içerisinde, aile içerisinde konuşacakları aile içerisinde konuşarak, ahlaklı bir biçimde süreç yönetmeyi devam ettireceğiz. Yanlış yapanlardan, doğru yoldan ayrılanlardan, İstanbul'umuza ve memleketimize zarar veren akıllardan, Allah, memleketimizi ve milletimizi korusun' ifadesini kullandı.
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Seçim bitti gerçek maskesini ortaya çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Dede değil diktatör olduğunu ilan etti
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