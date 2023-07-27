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Muhalif gazeteci açıkladı! CHP'nin fonladığı ikinci kanal ortaya çıktı

CHP'nin Halk Tv'ye para aktardığının ortaya çıkmasının ardından muhalif gazeteci Bahar Feyzan, KRT Tv ile de anlaşmalarının olduğunu iddia etti.

Muhalif gazeteci açıkladı! CHP'nin fonladığı ikinci kanal ortaya çıktı
Ekleme: 27.07.2023 - 14:56 Güncelleme: 27.07.2023 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Muhalif gazeteci açıkladı! CHP'nin fonladığı ikinci kanal ortaya çıktı
CHP ile Halk Tv arasında yapılan anlaşmanın fesh edilmesinin ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. CHP-Halk Tv ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından CHP'nin başka medya organlarıyla da ilişkilerinin olduğu açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın tek taraflı feshedildiğini duyurmuştu. Protokolün yıllık 70 milyon TL'yi kapsadığı iddia edilirken anlaşmanın fesh edilmesi sonrası yeni gelişmeler yaşandı.

BAŞKA KANALLAR DA VAR
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında 'Başka kanallarla da anlaşma var mı?' sorusuna ise 'Var. Hangi kanal olduğunu söylemem uygun olmaz, o özel. Türkiye'de normal evet ama onlarla aramızda bir anlaşma var. Taraf olarak paylaşmamızı istemeyebilirler. Gizli değil' cevabını vermişti.

O KANAL KRT TV İDDİASI

Erdem'in başka kanallarla da anlaşma yapıldığını açıklamasının ardından CHP'nin başka hangi kanallara para aktardığı merak konusu olmuştu. Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Bahar Feyzan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. CHP'nin kendisine açtığı dava dosyasından bir bölüm paylaşan Feyzan, bu dosyada KRT Tv'ye para aktarıldığının açıkça itiraf edildiğini söyledi.

Bahar Feyzan'ın paylaştığı ilgili görselde ise şu ifadeler yer aldı:

ANKA ve KRT TV, her ay düzenli olarak yükümlülüklerini yerine getiren ve mali olarak denetim altında bulunan kuruluşlardır. İlgili şirketlerin bilançolarından da CHP ile olan ilişkileri net bir biçimde görülebilmektedir.'

Muhalif gazeteci açıkladı! CHP'nin fonladığı ikinci kanal ortaya çıktı
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