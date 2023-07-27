MSB kaynakları: Ukrayna limanlarındaki gemilerimizin güvenle getirilmesi için görüşmelerimiz sürüyor

Tahıl Girişimi'nin Rusya tarafından durdurulmasının ardından İstanbul Boğazı ve Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerin olup olmadığına yönelik soru üzerine, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Tahıl Girişimi'nin dörtlü olarak eski haliyle devamından yana olduğunu bir kez daha vurguladı.İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yeterli personelle operasyonel olarak kalmasını sağlamaya yönelik kararlılıklarını yineleyen kaynaklar, "Girişimin Rusya tarafından durdurulmasıyla Ukrayna'dan gelen yeni bir gemi söz konusu değil. Ancak girişim durdurulmadan önce Ukrayna'ya gitmek için başvurusu olan gemiler var. Bu gemilerin durumu girişimin devamına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında değerlendirilecektir" diye konuştu.Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerine yönelik soru üzerine kaynaklar, "Bayrağı veya sahibi veya şirketi Türk olan ticari gemilerimizinemniyetli şekilde ülkemize getirilmesi için Ticaret Bakanlığımız ve ilgili paydaşlarımızla koordineli olarak hem Ukrayna hem Rusya taraflarıyla görüşmelerimiz sürüyor. En emniyetli ve en güvenli zaman takip ediliyor. Söz konusu şartlar oluştuğunda gemilerimiz Türkiye'ye güvenle getirilecektir" dedi.