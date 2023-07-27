Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması! Temel amacımız fiyat istikrarını sağlamaktır

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı. Erkan, "Enflasyonu düşürmek için parasal sıkılaştırma dönemine başladık, gerektiği zaman, gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Erkan, 2023, 2024 ve 2025 yılı için TCMB'nin enflasyon tahminlerini paylaştı.Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının 3. enflasyon raporunu açıkladı. İşte Erkan'ın açıklamaları:Enflasyonu düşürmek için parasal sıkılaştırma dönemine başladık, gerektiği zaman, gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendireceğiz. Fiyat istikrarı doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık ve almaya devam edeceğiz. Enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz.Faiz artırım kararlarımız miktarsal ve seçici kredi kararlarımızın birikimli olumlu etkilerinin bir kısmını 2023 sonunda, özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız.Kalıcı olarak gerileyen enflasyonu yatırımlar ve nitelikli büyüme eşlik edecektir. Enflasyondaki düşüşte döviz piyasasındaki istikrar ve gerilemeye başlayan küresel emtia fiyatları etkili olmuştur. Geniş kapsamlı gösterge seti Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde güçlenmeye işaret etmiştir. İç talep ve üretime ilişkin görünüm toplam talep koşullarının enflasyonist bir düzeyde seyrettiğine işaret etmektedir.Seçici kredi sıkılaştırması kararlarımızın iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığının kapanması dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacaktır. Yılın ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın etkileri, hizmet kanalıyla cari işlemler hesabında belirgin bir iyileşmeyi öngörmekteyiz. Parasal sıkılaştırma süreci döviz kuru istikrarını da destekleyecektir.Ücret artışlarının çoğu önümüzdeki birkaç ayda fiyatların çoğuna yansıyacaktır. Enflasyondaki ataletin kırılması beklentilerin çıpalanmasına bağlıdır. Para politikamızın hedefi fiyat istikrarıdır. Güçlü bir parasal sıkılaştırma sürecini Haziran ayında başlattık, bu sürecin kademeli, dengeli ve istikrarlı olacağını da vurguladık. Faiz artırımlarını miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırmasıyla güçlendirerek enflasyonun ana eğilimini düşürmeyi ve beklentileri çıpalamayı düşünüyoruz.Tüm araçlarımızı enflasyon tek haneye ve orta vadeli hedefimize gelene kadar kullanmaya kararlılıkla devam edeceğiz.Sadeleşme süreci faiz artırımının yanı sıra politika faizinin etkinliğini dengeli bir şekilde artırmıştır. Kararlarımızla kredi genişlemesinin enflasyon üzerindeki etkilerini kontrol etmekteyiz. Mevduat faizinin dolarizasyonu artırmayacak bir seviyede bulunmasını önemsiyoruz. Zorunlu karşılık uygulamasıyla piyasadan 450-500 milyar TL likidite çekilecek.Rezervler Haziran ayından itibaren güçlü bir artış göstermektedir. Rezervler 14 Temmuz itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar artarak 113 milyar doların üzerine yükseldi.Risk priminde olumlu bir görünüm söz konusu. Risk primlerindeki düşüşle birlikte Haziran ayından itibaren 1,5 milyar doları aşan net portföy girişi gerçekleşmiştir.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon beklentilerini yükseltti. TCMB Başkanı Gaye Erkan, enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 58,0 olarak gerçekleşeceği ve 2024 yıl sonunda yüzde 33,0 seviyesinede tahmin edildiğini söyledi. Erkan, 2025 yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 15 olarak gerçekleşeceği tahmin edildiğini belirtti. Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 22,3, gelecek yıl sonu için yüzde 8,8 seviyesinde bulunuyordu.Enflasyon tahminlerimiz politika tepkilerimizi ve bunların birikimli etkilerini de içermektedir, para politikası tepkimizi enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı olarak veriyoruz.Politika faizini kademeli olarak artırırken, makro ihtiyati çerçevede sadeleştirme süreciyle hem piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak hem de piyasa faizlerinin enflasyon beklentileriyle daha uyumlu bir noktada şekillenmesini çalışacağız.Seçici kredi sıkılaştırması yoluyla enflasyonu hedefleyen dengeleyici adımlar atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Miktarsal sıkılaştırma kararlarımızla birlikte döviz kuru ve iç talep üzerinde aşırılıklar oluşturmadan TL likiditesinin istikrarlı gelişimini temin edeceğiz.Çalışmalarını başlattığımız ve bir süre sonra açıklayacağımız üzere TL tasarruf enstrümanlarını çeşitlendirecek ve sermaye piyasalarının derinleşmesini destekleyeceğiz. Merkez Bankası güven, istikrar ve şeffaflık prensipleri doğrultusunda tamamen verilere dayalı ve tam bir koordinasyon içinde kararlarını verecektir.Kararlarımızın enflasyon, piyasalar, parasal ve finansal koşullar üzerindeki etkilerini sürekli ölçerek parasal sıkılaştırma sürecini dinamik olarak optimize edeceğiz. Kademeli ve istikrarlı ilerleyişimizle birlikte amacımız beklentilerin yeniden çıpalanmasını sağlamakla birlikte öngörülebilirliktir.Parasal sıkılaştırma sürecine bütünsel bakılmalı, faiz artırımlarının yeterli ve yetersiz gibi nitelendirilmesi bu bütünsel yaklaşımı inceledikten sonra yapılabilir.Merkez Bankası başkanı olarak benden hiçbir zaman siyasi bir açıklama almayacaksınız.Geçiş sürecinde dış finansmanın iyileşmesinin devamını bekliyoruz. Bir kere yaptık bitti diye bir olay yok, düzenlemeler devam edecektir. Biz bir kur seviyesi hedeflemiyoruz, ancak kurdaki aşırılıklar görüldüğünde de müdahale, aşırılıklığı ve oynaklığı azaltmak Merkez Bankası'nın görev tanımındadır. Şeffaflık adına Hazine protokolü kullanmıyoruz, doğrudan satışları bankalara yapıyoruz. Kesinlikle yatırımcı toplantılarını en kısa zamanda yapacağız.Daha yüksek banknot üzerinde şu anda çalışmıyoruz.